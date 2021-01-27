«Крылья» рассчитывают на спартаковца Глушенкова, в ЦСКА Гайча заменит Дженк Тосун

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

«Спартак» простился с Нимели и может отдать в аренду Глушенкова

«Крылья Советов» хотели бы арендовать у «Спартака» уже выступавшего в Самаре полузащитника Максима Глушенкова. Наверное, это логичный ход, так как сейчас 21-летний футболист восстанавливается после операции на крестообразных связках, и в ФНЛ ему могут предоставить полноценную игровую практику.

«Рано говорить о чем-то конкретном, — прокомментировал «СЭ» эту информацию генеральный директор волжан Евгений Калакуцкий. — Мы интересуемся многими футболистами, у нас точечная селекционная деятельность. Как футболист, Глушенков нам интересен, но там же дело еще в том, что он восстанавливается после травмы. Пока думаем».

И если этот вопрос остается открытым, то с нападающим Сильванусом Нимели красно-белые попрощались. 22-летний футболист сборной Либерии дебютировал в главной команде «Спартака» в 2018 году и даже стал обладателем Суперкубка России, однако закрепиться в основе не сумел. Нападающий выступал в ФНЛ за «Спартак-2», где провел более 100 матчей и забил 23 мяча, а новым клубом Нимели стала хорватская «Горица».

ЦСКА отдает Гайча в аренду

Куда только не отправляла молва не сумевшего раскрыться в ЦСКА нападающего Адольфо Гайча. Упоминались разные клубы и страны, а в итоге 21-летний аргентинец продолжит карьеру в итальянском «Беневенто».

Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа подтвердил информацию об аренде нападающего Гайча, сообщил Metaratings. По словам менеджера, стороны согласовали условия сделки, которая предусматривает аренду на шесть месяцев с возможностью продления еще на один сезон. В случае продления у «Беневенто» появится право выкупа форварда.

«Наш главный тренер Филиппо Индзаги крайне заинтересован в услугах Адольфо», — добавил Фоджа. Кто знает, может быть знаменитый в прошлом нападающий сборной Италии раскроет все таланты Гайча, и тот поможет «Беневенто» закрепиться в серии А?

Не Муса, а Дженк Тосун?

Во вторник снова всплыла тема возможного возвращения в ЦСКА Ахмеда Мусы, который покинул аравийский «Аль-Наср» на правах свободного агента. Правда, приоритетом 28-летнего нападающего остается английский «Вест Бромвич».

— Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию, — сказал «СЭ» агент африканца Тони Харрис.

Так что гораздо интереснее выглядит информация турецкого журналиста Гекмена Озкана, который уверяет, что армейцы входят в число претендентов на нападающего Дженка Тосуна. 29-летний футболист не имеет постоянной игровой практики в «Эвертоне», и сейчас «ириски» готовы отпустить его в аренду, если клуб-претендент возьмет на себя выплату полной зарплаты Тосуна.

«Локо» расстался с Жалолиддиновым

Переход полузащитник Жасура Жалолиддинова в «Локомотив» стал одним из самых загадочных в этом сезоне. 18-летнего экс-футболиста «Бунедкора» представляли, как исключительно талантливого игрока, однако вскоре после подписания с ним контракта его отправили в аренду в «Тамбов».

Он оказался лишним легионером в составе железнодорожников, но и за «волков» так ни разу и не сыграл. Вряд ли был смысл оставаться в клубе, который рискует сняться с чемпионата, но и в «Локо» вакансии иностранцев заняты. Как рассказал «СЭ» руководитель консалтинговой компании Soccer Career Юрий Белоус, который представляет интересы узбекского футболиста, клуб выступил с инициативой о расторжении контракта, и стороны нашли устроившие всех условия.

«Локомотив» и Жасур Жалолиддинов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



Желаем Жасуру удачи и успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/GLUEixI3gR — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 26, 2021

— У клубов, которые в первой восьмерке РПЛ, заявка на легионеров перегружена. Думаю, это не очень хороший для него вариант, — заявил Белоус. — За ним следят клубы из Эмиратов, из центральной Европы, из Испании. К сожалению, осталось три-четыре дня до окончания заявки в Европе и Эмиратах, поэтому в ближайшие дни могут быть интересные предложения.

Одноклубник Миранчука перешел в «Севилью»

Завершилась одна из самых громких трансферных историй зимы. Хотя ее не было бы, если бы не скандал с участием главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и одного из самых ярких футболистов бергамасков Алехандро Гомеса. Они разругались настолько, что руководству клуба пришлось выбирать, и оно логично сделало ставку на тренера, тогда как 32-летнему аргентинцу пришлось временно тренироваться с молодежным составом.

Несмотря на былые заслуги, «Аталанта» не была готова разорвать контракт с Гомесом. По слухам, клуб хотел выручить за ветерана порядка 10 миллионов евро и при этом не горел желанием усиливать своих конкурентов в серии А. Условия задачи сошлись, когда интерес к Алехандро проявила «Севилья». Во вторник футболист в сопровождении своего агента прибыл в Испанию и подписал с андалусийцами контракт до 2024 года.

Артета получит еще одного игрока из «Реала»

Мартина Эдегора называли одним из самых больших талантов мирового футбола, и еще будучи школьником он подписал контракт с «Реалом» Однако мгновенного прорыва не случилось, и мадридцы несколько раз отдавали скандинава в аренду. Фактически полузащитник по-настоящему перезапустил карьеру в «Витессе» под началом Леонида Слуцкого. В прошлом сезоне Эдегор вернулся в ла лигу и так здорово смотрелся в «Реал Сосьедад», что Зинедин Зидан принял решение осенью досрочно расторгнуть арендное соглашение с клубом из Сан-Себастьяна.

Look at this assist by Martin ?degaard to Erling Haaland. Could really see him do this to Aubameyang. What a left foot he has. Can also score a free kick and long shot from anywhere around the box pic.twitter.com/QkEMAonoXf — Sebastian Pedersen?? (@sebpedersen01) January 22, 2021