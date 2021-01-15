«Локомотив» подпишет бразильского защитника, Урунов и Педро Роша пока в «Спартаке»

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

«Локомотив» ищет защитников

Четверг — день опровержений слухов. В частности в «Ахмате» не подтвердили информацию о возможном переходе 22-летнего защитника Максима Ненахова в «Локомотив». «Ненахов находится на сборах с командой. Если мы будем комментировать все, что говорят на просторах интернета, то больше ничем другим заниматься не будем. От «Локомотива» не поступало никакого официального предложения», — заявил в интервью «СЭ» генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

В тоже время RMC Sport утверждает, что игроком железнодорожников станет 29-летний бразилец Паблу. В пятницу футболист французского «Бордо» должен пройти медобследование. На основании его результатов и после согласования всех деталей контракта Паблу должен подписать контракт с железнодорожниками, трансфер обойдется «Локо» в 2,5 миллиона евро.

Гайч в Берлин не поедет

За последнее время появилось несколько вариантов продолжения карьеры Адольфо Гайча, который после приезда из Аргентины пока не смог найти себя в ЦСКА. Сначала говорили про «Бока Хуниорс». Потом — про турецкий «Трабзонспор». Теперь, как утверждает TuttoMercato, 21-летний аргентинец заинтересовал немецкий «Унион». Берлинская команда — открытие текущего сезона и занимает пятое место в бундеслиге.

Стоит заметить, что в «Унионе» любят фактурных нападающих. То есть, зарекомендовавший себя в «Сан-Лоренсо» как игрок штрафной Гайч вполне может органично вписать в игру команды из столицы Германии.Но эти рассуждения не имеют никакого смысла после заявления агента аргентинского форварда. «Мы ничего не знаем об этом», — заявил Фабиан Бустос в интервье «СЭ».

Переговоров по Урунову нет, Педро Роша хочет остаться

Пока Остон Урунов работает на сборе «Спартака», его будущее обсуждается в ежедневном режиме. В частности, в четверг «РБ Спорт» сообщил о том, что «Уфа» готова выкупить трансфер полузащитника за 1 миллионов евро. То есть, речь о том, что красно-белые могут вернуть сумму, которая была потрачена ими на переход Урунова прошлым летом.

Как уже ранее сообщал «СЭ», возможен и вариант аренды футболиста. Кроме того хавбека на короткое время могут перевести в «Спартак-2», где освободилась вакансия легионера. Проблемой же для уфимцев может стать высокая зарплата Урунова, которая составляет порядка 600 тысяч евро в год. И пока в клубе из Башкоторстана все опровергают.

- Это неправда, мы никаких переговоров по нему не ведем, — сказал генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков «СЭ». — Остон — игрок «Спартака», и сейчас он уехал с командой на сборы. Я даже не обращался в «Спартак» по поводу него.

Никуда пока не уходит и вернувшийся из аренды во «Фламенго» Педро Роша, хотя на данный момент для 26-летнего бразильца нет места в заявке. Агент форварда Хэмилтон Бернард в интервью GZH Esporte заявил, что его подопечный намерен полностью отработать рассчитанный до 2023 года контракт и добавил: «Мы не получали никаких сообщений от «Гремио». Я не разговаривал ни с кем из клуба на протяжении двух последних лет».

Вратарь «Зенита» вернется в Скандинавию

25-летний голкипер Александр Васютин не имеет игровой практики в «Зените». В нынешнем сезоне он еще ни разу не выходил на поле, и при таком раскладе переход в другой клуб представляется логичным вариантом. Как утверждает шведское издание Expressen, вратаря хотел бы пригласить шведский «Юргорден», которому требуется вратарь после возвращения в голландский «Гронинген» Пера Кристиана Бротвейта.

Речь идет об аренде Васютина до конца 2021 года, так как в сезон в Швеции проводится по системе «весна — осень». Надо заметить, что у воспитанника «Зенита» хорошая репутация в Скандинавии. Голкипер отыграл несколько сезонов в финском «Лахти», после чего провел полтора года в норвежском «Сарпсборге».

«Краснодар» расстался с Синицыным, «Спартак» — с Баду

«Быки» объявили о расторжении контракта с 32-летним голкипером Андреем Синицыным, который выступал за краснодарский клуб с 2012 года и провел 102 официальных матча. В этом сезоне дублером 21-летнего Матвея Сафонова был другой опытный голкипер — 35-летний Евгений Городов.

Малкольм Баду покидает «Спартак»



? За полтора сезона в «Спартаке-2» Малкольм провел в @fnleague 24 матча, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи



Желаем Малкольму успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/eI8rKSVdXe — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) January 14, 2021

В свою очередь «Спартак» исключил из заявки после расторжения контракта защитника Малколма Баду. Проведя в столичном клубе полтора сезона, 23-летний легионер так и не провел ни одного матча за основной состав и ограничился выступлениями за вторую команду красно-белых в первом дивизионе.