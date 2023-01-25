Тавареш официально в «Спартаке», «Локомотив» зовет защитника «Бенфики», Модрич отказался переходить в «Аль-Наср»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Магкеев не перейдет в «Истанбул»

Станислав Магкеев и Квинси Промес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Генеральный директор «Истанбул Башакшехир» Мустафа Эрогут прокомментировал слухи об интересе турецкого клуба к полузащитнику московского «Локомотива» Станиславу Магкееву. Ранее сообщалось, что турецкая команда следит за российским хавбеком и уже связывалась с представителями футболиста.

«Нет, это неправда. Мы не следим за Магкеевым и ни с кем не связывались», — приводит слова Эрогута Sport24.

Действующее соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «Локомотив» 17 матчей и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает Магкеева в 2,5 миллиона евро.

Гюнтера не будет в РПЛ?

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку ответил на вопрос «СЭ», получал ли клуб официальные предложения от клубов РПЛ (в частности, от «Спартака» и «Локомотива») по защитнику Кораю Гюнтеру. «Нет, мы не получали официальных предложений по Гюнтеру от «Спартака» или «Локомотива», — сказал Маррокку «СЭ». Ранее агент защитника Эрсин Акан заявил «СЭ», что игрок сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив».

В текущем сезоне 28-летний защитник провел за «Верону» 14 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.

Тавареш — в «Спартаке»

«Спартак» официально объявил о трансфере Томаша Тавареша из «Бенфики».

Контракт молодого защитника рассчитан до 2026 года с опцией продления на год. 21-летний Тавареш в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Базель», где на тот момент работал Гильермо Абаскаль. В 28 матчах за швейцарский клуб португалец забил один мяч и отдал пять голевых передач.

В сезоне-2022/23 вернувшийся в «Бенфику» Тавареш в официальных встречах участия не принимал.

Пол Эшуорт и Томаш Тавареш. Фото ФК «Спартак»

Модрича не будет в Саудовской Аравии

По информации 24Sata, полузащитник «Реала» Лука Модрич отказался от предложения из Саудовской Аравии. 37-летний хорват объяснил, что планирует завершить карьеру в Мадриде.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагает Модричу соглашение на 2,5 года и 100 миллионов евро. Среднегодовая зарплата игрока составила бы около 40 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника со сливочными рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Модрича в 10 миллионов евро.

Конти может стать игроком «Локомотива»

Защитник «Бенфики» Херман Конти близок к переходу в «Локомотив», утверждает A Bola.

Аргентинец, который в прошлом году был отдан в аренду бразильской команде «Америка Минейро», готовится продолжить карьеру в России.

28-летний Конти принадлежит «Бенфике» с лета 2018 года, однако большую часть этого времени он провел в арендах в других командах. Игрок также выступал за мексиканский «Атлас» и бразильский клуб «Баия». Всего он провел за «Бенфику» 10 матчей, отметившись одним голом. Добавим, что 24 января в Россию перебрался другой защитник «Бенфики» — Томаш Тавареш, который стал игроком «Спартака».