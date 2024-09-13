Переходы европейцев — только начало.

30-летний экс-нападающий «Атлетико» Мемфис Депай удивил всех. Имея на руках предложения как минимум от трех неплохих европейских клубов (включая «Рому» и «Севилью»), голландец выбрал... «Коринтианс» из бразильской серии А.

Европейские болельщики настолько привыкли к тому, что обычно футболисты двигаются в обратном направлении — из Бразилии, а не в нее, — многие испытали шок. Однако не стоит удивляться. Местная лига на подъеме, тренды меняются, и, вероятно, приезд Депая — это только начало.

В бразильском футболе — революция. Денег скоро станет очень много

Депай выбил солидный контракт — он получит больше 11 миллионов евро за 2,5 года. Вряд ли бы ему предложили такой хороший оклад в Европе — вероятно, это главная причина выбора в пользу «Коринтианса». Но появляется вопрос: а откуда там такие деньги?

В общественном сознании бразильский футбол — это яркая, наполненная талантами, но бедная индустрия. Реальность старательно поддерживает этот образ — у каждого бразильского игрока в кармане обязательно есть история про детство в фавелах, а местные клубы занимаются только перепродажами вундеркиндов в Европу.

Насколько это объективно? До недавнего времени — на 100 процентов. Все дело в устройстве бразильского футбола. Исторически местные клубы регистрировались как некоммерческие организации — то есть все заработанное должны были вкладывать в себя же. Благородно, но совершенно невыгодно для инвесторов, поэтому сторонних средств здесь практически не существовало.

А между тем это настоящая золотая жила для инвестиций с почти безграничным потенциалом. Гигантский интерес болельщиков плюс тысячи талантов — это огромные доходы. По данным ФИФА, в 2021 году в трансферах участвовало 15 617 игроков. Из них 1749 были бразильцами — то есть 11% всех мировых переходов, рекорд среди национальностей. Это масштабный рынок и настоящий клад.

Вся выгода долгое время ускользала от инвесторов. Но в августе 2021 года бразильское правительство на фоне пандемии решило помочь индустрии — и позволило регистрировать клубы как акционерные общества. Людям дали возможность зарабатывать на местном футболе — и они начали в него вкладывать.

Эффект появился сразу же. По данным исследования агентства Football Benchmark, бразильский футбол за два года оправился от последствий пандемии и быстро вышел в плюс.

Операционные доходы, указанные в отчете, не включают в себя продажу игроков. Это чисто коммерческие деньги — вложения инвесторов, прибыль от «матчдэя», призовые от соревнований. Football Benchmark отдельно отмечает, что мощнейший драйвер роста — построенные для ЧМ-2014 арены. Благодаря их грамотному использованию заработки выросли в разы.

А впереди — продажа телеправ (нынешний период истекает в 2024-м) и обновленный клубный чемпионат мира. Деньги в Бразилии уже есть, но их станет еще больше. Плюс далеко не все клубы перерегистрировались в АО — таких пока только девять. О них поговорим ниже. Как только придут новые инвесторы, финансовые возможности местных клубов вырастут еще сильнее.

Европейцев в Бразилии пока мало. Но темп растет

Футболистов из Европы в бразильской серии А можно пересчитать по пальцам — их буквально 10. Среди них есть как известные люди (Пайет, Депай, Брейтуэйт), так и ноунеймы.

10 человек — вроде бы немного. Но их объединяет особенность — все они переехали в Бразилию не раньше 2023 года, большинство и вовсе в 2024-м. То есть вентиль только-только приоткрылся, но поток уже идет уверенно.

Обратите внимание на клубы, в которых играют европейцы. Больше всех — в «Васко да Гама», который с 2022 года на 70% принадлежит американцам. Другой американской фирме принадлежит «Ботафого», а «Баия» с 2023-го и вовсе член семьи City Football Group.

«Коринтианс», куда перешел Депай, не перерегестрировался в акционерное общество. Покупка Мемфиса может быть связана с внутренней борьбой — в клубе идут огромные споры о новом статусе, и далеко не все (включая некоторые фанатские группировки) поддерживают создание акционерного общества. Вероятно, подписание Депая — сигнал от сторонников прежнего порядка, что клуб может держать уровень и без изменений.

Бразилия — идеальная альтернатива Саудовской Аравии

Уже два года как Саудовская Аравия стала общим домом для всех футболистов из числа «заходящих на посадку». Местные клубы при помощи властей выделяют гигантские средства, и многие европейские топ-игроки не против завершить карьеру, выхватив контракт гораздо выше рынка.

При этом в Саудовской Аравии есть ряд минусов, с которыми готовы мириться не все. Колориты страны, местного чемпионата и азиатской Лиги чемпионов очень специфичные, поэтому далеко не всегда футболисты хотят сюда ехать даже за большие деньги.

А с альтернативами долгое время была беда. По сути, единственным вариантом для решившего покинуть Европу футболиста кроме саудовских клубов считалась МЛС. Но в американском чемпионате хватало своих минусов — как финансовых, так и связанных с уровнем футбола.

Мемфис Депай и Аугусто Мело.

Теперь, кажется, появляется «золотая середина» — бразильская лига. Местные клубы, с одной стороны, готовы платить достойным игрокам хорошую зарплату — даже чуть больше, чем в Европе. Конечно, пока масштабы еще неясны, и скольких «пенсионеров» хочет и может принять Бразилия — вопрос. Но тенденция очевидна.

С другой стороны, чисто в футбольном плане бразильский чемпионат на несколько уровней выше и Саудовской Аравии, и МЛС. Это касается как силы лиги, так и антуража — местная культура боления развита не хуже европейской, а у некоторых клубов атмосфера просто уникальна.

В спортивном плане переезд в Бразилию — тоже челлендж, ведь на континенте есть свои культовые международные соревнования. Кубок Либертадорес — отличный опыт, вполне сопоставимый с Лигой чемпионов.

Бытовой фактор тоже нельзя не учитывать. Бразилия — тропическая страна с преимущественно приятным климатом, неплохой экономикой и отличной инфраструктурой. Плюс совсем рядом США, что тоже играет свою роль.

Сумма всех факторов может привести к тому, что уже в ближайшее время переезд европейских игроков в Бразилию, а не наоборот, станет обычной практикой. В бразильской лиге попросту нет ничего отталкивающего, последний барьер — безденежье — снимается уверенными шагами.

Аналитики Football Benchmark в исследованиях говорят, что по экономическому потенциалу чемпионат Бразилии уже приближается к большой европейской пятерке. В отдельных пунктах (например, по чистой прибыли) бразильская серия А уступает только ла лиге. Европейские чемпионаты стабильны, а бразильский развивается бурно. Поэтому совсем не удивительно будет в ближайшие годы наблюдать за оттоком европейских футболистов на другой континент.

Что это будет значить для самой Бразилии и местного футбола — вопрос. Но тот факт, что новый чемпионат на футбольной карте сделает игру интереснее, неоспорим. Так что ждем — и изучаем успешные практики.