Депай уехал играть в Бразилию! Как Мемфиса занесло в «Коринтианс»?

Необычный шаг для 30-летней голландской звезды.

30-летний нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай подписал контракт с бразильским «Коринтиансом», находясь в статусе свободного агента. Соглашение действует до конца 2026 года, за это время Депай заработает больше 11 миллионов евро.

Депай был в топе свободных агентов

Мемфис все лето входил в подборки самых дорогих свободных агентов мира. Мадридский «Атлетико» не стал продлевать контракт с футболистом, которого Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро, и Депай оказался в поиске нового места работы.

Слухи связывали Мемфиса с разными клубами — упоминались итальянские «Рома» и «Интер», испанский «Райо Вальекано» и даже российский «Спартак». Последний вариант, вероятно, возник как полушуточный, так как Депай крепко дружит с экс-нападающим красно-белых Квинси Промесом.

В итоге Депай остановил свой выбор на Бразилии, чем очень удивил многих.

Мемфис Депай. Фото Global Look Press

Новый клуб Мемфиса борется за выживание

Скорее всего, в выборе нового клуба ключевую роль сыграла зарплата — по данным бразильских СМИ, содержание Мемфиса обойдется «Коринтиансу» в 70 миллионов реалов (около 11 миллионов евро). Однако впереди у Депая серьезные испытания: бразильский сезон в разгаре, и «Коринтианс» идет в зоне вылета. Выбраться из нее реально, но придется постараться.

Несмотря на переход в менее статусную лигу и клуб, дорога в сборную Нидерландов для Депая не закрыта. Ранее главный тренер команды Роналд Куман заявил, что не будет вызывать в сборную Бергвейна, перешедшего в Саудовскую Аравию, но с Мемфисом он обошелся мягче.

«Я не одобряю переезд Бергвейна в Саудовскую Аравию, а в случае с Депаем все может быть иначе. Уровень чемпионата Бразилии отличается. Так что Депай по-прежнему может быть частью сборной, но это зависит от его физической формы и от того, выйдет ли он на свой уровень», — сказал Куман.

На Евро-2024 Депай сыграл во всех шести матчах своей сборной и забил один мяч. Нидерланды добрались до полуфинала. В прошлом сезоне Мемфис отличился девять раз в 31 игре за «Атлетико».

Депай не первый европеец в Бразилии

Бразильская серия А становится все моднее в последнее время. Сейчас там играют француз Димитри Пайет («Васко да Гама»), датчанин Мартин Брейтуэйт («Гремио»), ирландец Джамал Льюис («Сан-Паулу») и другие. Слухи также отправляют в Бразилию Антони Марсьяля — экс-игрок «Манчестер Юнайтед» заинтересовал «Фламенго».

Европейские футболисты в чемпионате Бразилии. Фото «СЭ»

Мемфис Депай за карьеру успел поиграть в ПСВ, «Лионе», «Манчестер Юнайтед», «Барселоне» и «Атлетико» — совокупно за эти команды форвард забил 151 мяч и отдал 75 ассистов. За сборную Нидерландов Депай забил 46 мячей и остается вторым бомбардиром в ее истории после Робина ван Перси.