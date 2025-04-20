Чем раньше заканчивались продления звездных ветеранов. Правильно ли поступил «Ливерпуль» с Салахом и ван Дейком?

Несколько разных историй о великих.

Сага «Ливерпуля» с контрактами подходит к концу. Неделю назад объявили о продлении на два года Мохамеда Салаха, а на днях стало известно, что и Вирджил ван Дейк останется на «Энфилде» на тот же срок. С Трентом Александером-Арнолдом тоже все ясно — похоже, он уже одной ногой в «Реале».

Судя по сообщениям ливерпульских инсайдеров, Салах и ван Дейк переподписались на райских для себя условиях: оба теперь получают в районе 10 миллионов евро в год чистыми, ненамного меньше, чем ранее. А с различными бонусами эта сумма может еще распухнуть.

«Ливерпуль», конечно, рискует, выдавая огромные мешки с деньгами футболистам предпенсионного возраста. Или не очень? Вспомним, чем заканчивались дорогостоящие продления ветеранов топ-клубами в последние годы. Скажем сразу: хватает всяких примеров — и положительных, и не очень. Так что право делать выводы оставляем за читателем.

Неудачные примеры

Лионель Месси, «ПСЖ»

Зарплата: 35 миллионов евро*. Контракт на два года, 2021-й

* Здесь и далее — по данным сайта Capology, сумма после уплаты налогов.

Итог: ушел свободным агентом спустя два сезона

В последние месяцы разгоняются слухи о возможном временном возвращении Месси в «Барселону». И в свои 37 он остается одним из лучших футболистов на планете, что уж говорить о 2021 годе, когда 33-летний Лео был лидером команды. Его уход получился очень грустным. На фоне кризиса у клуба не нашлось финансовых рычагов (или желания) для продления своего лучшего игрока. Запросы Лео мог удовлетворить только «ПСЖ» — в Париже ему предложили космические 670 тысяч евро в неделю, или 35 миллионов в год чистыми.

Страница в карьере тоже получилась относительно успешной: два титула во Франции, 32 гола и 35 ассистов в футболке «ПСЖ», долгожданная победа на чемпионате мира. Не забываем и про «Золотой мяч» в 2023 году. Хотя к победе в Лиге чемпионов снова приблизиться не удалось, да и сам Месси недавно признался, что период в Париже был для него разочаровывающим.

В «ПСЖ» тоже вряд ли остались довольны — трио с Неймаром и Мбаппе не прогремело, как ожидалось. Это был неудачный эксперимент, и вскоре команде пришлось перестраивать вообще все. Как видим, результаты успешные — «ПСЖ» сейчас играет в очень слаженный и командный футбол. Месси же, очевидно, затрат на себя в футбольном плане не окупил.

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Криштиану Роналду, «МЮ»

Зарплата: 29 миллионов евро. Контракт по схеме «2+1», 2021-й

Итог: разрыв контракта через 1,5 года

Сейчас Криш получает баснословные деньги — по слухам, «Аль-Наср» переводит на его счета почти четыре миллиона евро каждую неделю. Выступает он, между прочим, неплохо — не хватает только титулов, — но мы посмотрим на предыдущий контракт Роналду в более серьезной лиге.

На самом деле можно долго спорить о том, правильным ли был шаг с возвращением в «МЮ». Кто-то считает, что португалец полностью разрушил всю командную иерархию и сломал игровой баланс, но на самом деле первый сезон после возвращения вышел у Роналду на славу — 36-летний (!) ветеран забил 24 гола, 18 из них — в АПЛ.

«Юнайтед» оказался только шестым в таблице, но при этом зарабатывал очки во многом именно благодаря Роналду. Его главным клиентом в том сезоне стал «Тоттенхэм»: в первом круге Криш оформил гол и ассист, во втором — уничтожил оборону лондонцев, оформив хет-трик. Да и в других встречах голы португальца зачастую приносили «МЮ» важнейшие очки.

Сколько это все стоило? «МЮ» тратил на зарплату Роналду около 40 миллионов евро в год. Португалец забивал, но в видение игры Эрика тен Хага не вписывался. Да, крутых результатов достичь не удалось, но без Криштиану тот отрезок для «Юнайтед» получился бы совсем грустным. Хеппи-энда не случилось — Рон дал резонансное интервью перед ЧМ-2022 и вскоре уехал в Саудовскую Аравию. «МЮ» досрочно расторг контракт с легендой, даже не попросив компенсацию.

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Пьер-Эмерик Обамеянг, «Арсенал»

Зарплата: 8,3 миллиона евро. Контракт на три года, 2020-й

Итог: уход свободным агентом через 1,5 года

Обамеянг был светлым пятном в составе «Арсенала» темной поственгеровской эры. 10 голов за дебютную половину сезона (переходил зимой), 31 гол во всех турнирах, в следующей кампании — еще 29 мячей. И это в команде, которая не могла пробиться в Лигу чемпионов и даже не думала о чемпионстве.

В сентябре 2020-го Обамеянгу предложили новый трехлетний контракт на более чем 8 миллионов евро в год чистыми. Казалось, риски минимальные — забивной форвард в самом расцвете сил должен был тащить «Арсенал» и дальше. Но 31-летний футболист заглох и не поладил с главным тренером.

В сезоне-2020/21 Пьер-Эмерик забил скромные 10 голов в премьер-лиге, а потом вообще перестал показывать свой уровень — отгрузил четыре мяча в девяти турах и просто замолчал. Был и конфликт с Микелем Артетой, который не простил габонцу пропуск командного рейса. В итоге зимой «Арсенал» отпустил футболиста бесплатно в «Барселону», хотя у того оставалось еще полтора года по контракту. Забавно, но в Каталонии один из недавно самых высокооплачиваемых футболистов Европы в первое время получал 5 тысяч евро в месяц — так плохо было у клуба с деньгами и так сильно Обамеянг хотел примерить сине-гранатовую форму.

Как оказалось, форвард все еще в порядке — за полгода в «Барселоне» Обамеянг снова показал топ-уровень, много забивал, а также выдал сумасшедшую кампанию за «Марсель», забив 30 мячей во всех турнирах. Но между этими двумя переходами был абсолютно провальный год в «Челси». Видимо, в Лондоне просто сложилась какая-то токсичная атмосфера.

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Мануэль Нойер, «Бавария»

Зарплата: 12 миллионов евро. Контракт на 5 лет, 2021-й

Итог: недавно переподписался еще на сезон

Почувствуйте себя старыми — одному из лучших вратарей поколения в этом году исполнилось уже 39 лет. При этом немец продолжает играть в основе главного клуба страны и получать приличную зарплату. В 2021-м он выбил себе контракт на 5 лет с зарплатой в 12 миллионов евро (которая впоследствии снизилась до 11). Это было рискованное решение баварских боссов — Нойеру тогда уже было 34, самый пик, но в клубе верили, что Мануэль способен доиграть на топ-уровне до 40. И эта ставка пока окупается, так как соглашение с легендой пролонгировали еще на сезон.

Голкипер вполне заслужил все оказываемые ему почести, но есть один большой минус — он уже много лет пропускает ключевые отрезки сезона из-за травм. Так и в этом году — Нойер так бурно праздновал гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, что порвал мышцу. К счастью, повреждение не такое серьезное, и Мануэль должен скоро вернуться, но такое случается с ним уж слишком часто. Да, он все еще один из лучших, но «Баварии» уже точно стоит задуматься над тем, кто будет стоять в рамке следующие десять лет. Потянет ли Урбиг?

Удачные примеры

Роберт Левандовски, «Барселона»

Зарплата: 16 миллионов евро. Контракт на три года с возможностью продления, 2022-й

Итог: продолжает играть в клубе

Трансфер Левандовски в «Барселону» вызвал достаточно недоумения — всего годом ранее у сине-гранатовых не нашлось средств на новый контракт Месси, а тут клуб вдруг потратил 45 миллионов евро на 34-летнего нападающего. Понятно, что Роберт был в прайме и не демонстрировал признаков старения, однако ставка все равно слишком рискованная.

В конце прошлого сезона многие считали, что «Барса» ошиблась — казалось, поляк резко регрессирует и уже никогда не вернется на топ-уровень. Но зато в каком порядке 36-летний Левандовски сейчас! Лидирует в списке лучших бомбардиров ла лиги с 25 голами и занимает третью строчку в гонке бомбардиров ЛЧ, где забил уже 11 раз. Определенно, один из лучших сезонов в карьере Роберта.

Каждые семь дней Левандовски богатеет на 640 тысяч евро. Сейчас никто из футболистов его возраста не может похвастаться одновременно и огромной зарплатой, и голевыми подвигами на таком уровне. Роберт настроен продолжать — с финансами у «Барсы» по-прежнему туго, на звездного форварда денег нет, так что Лева продолжит быть основной «девяткой» сине-гранатовых на следующий сезон. Если только не скажет веское «нет» Ферран Торрес.

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Анхель Ди Мария, «ПСЖ»

Зарплата: 7,2 миллиона евро. Контракт на три года, 2018-й

Итог: отыграл в клубе еще четыре сезона

Ди Мария подписался в «Бенфику» в 2023 году. Ветерану не готовы были предложить хорошие условия в Турине, поэтому он вернулся в Португалию, чтобы написать последнюю главу своей европейской карьеры. Ходили слухи о возвращении в Аргентину, но переход сорвался из-за угроз со стороны местной мафии.

В «Бенфике» у 37-летнего Ди Марии идет неплохо — 15+9 в 36 матчах. Но перенесемся на семь лет назад, когда «ПСЖ» продлил возрастного вингера на три сезона. Но тот шаг не был рискованным — Анхель являлся твердым игроком основы, много забивал и отдавал. Да, спад мог бы случиться, но Ди Мария в очередной раз доказал свою уникальность и спокойно доиграл в Париже на топ-уровне до 2022-го, параллельно внеся огромный вклад в победу сборной Аргентины на чемпионате мира.

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Лука Модрич, «Реал»

Зарплата: 5 миллионов евро. Контракт на сезон

Итог: продолжает играть в клубе

В последние пять лет контракт Модрича продлевается максимум на год, но случай все равно очень интересный в силу специфики «Реала», ведь по сути футболист уже давно играет в одной из лучших команд мира и переподписывается раз за разом, потому его ситуацию мы тоже рассмотрим. Сам Лука нашел секрет бессмертия, о котором никому его не рассказывает. Возьмем хотя бы последнее продление Луки — прошлым летом он не последовал примеру Тони Крооса и остался в «Реале» еще на один год. Все идет к тому, что хорват останется и до 2026-го — он правда не собирается останавливаться.

Такое доверие к футболисту — вообще не в стиле «Реала». Мы помним, как в середине 2010-х клуб абсолютно спокойно расставался с легендарными возрастными игроками: Касильясом, Рамосом, да даже с Раулем. Причем во всех этих случаях «сливочные» в итоге оказались правы — тот же Рамос после Мадрида больше не играл на прежнем уровне.

Модрич — абсолютный уникум. Достаточно просто посмотреть на его статистику — он до сих пор один из лучших футболистов Европы. Он в числе лучших футболистов Европы по пасам вперед, продвижению мяча и приводящим к удару действиям.

Судя по официальным источникам, хорват сейчас получает 5 миллионов евро за сезон. Примерно столько же платят Дани Себальосу. Адекватные деньги за мастера такого уровня. Так что велика вероятность, что Модрич останется в Мадриде и на следующую кампанию. Так что тенденция продолжается.