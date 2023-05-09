Месси продолжают зазывать в Саудовскую Аравию. Новая глава противостояния с Криштиану зависит от финансов «Барселоны»

Кажется, эта история не закончится никогда.

Реабилитация звезды

Д аже в то время, когда Лионель Месси отправил «Барселоне» письмо о разрыве контракта, а потом в самом откровенном интервью в своей карьере разнес в пух и прах руководство сине-гранатовых во главе с Жозепом Бартомеу, он не генерировал столько новостей. Не непосредственно футбольных — с голами, финтами, рекордами и трофеями, — а тех, что игру окружают.

Дошло даже до отстранения от тренировок за не санкционированную клубом поездку в Саудовскую Аравию, с которой аргентинца связывают коммерческие соглашения, в том числе в области туризма. Наказанный по дисциплинарным причинам Месси — это какая-то фантасмагория. «ПСЖ» точно вошел в историю, решив показать, что требования одинаковы для всех, а поблажек не заслуживают даже звезды.

Отсюда не только отстранение на две недели с удержанием зарплаты, но и запрет допуска на спортивные объекты клуба. Хотя , например, в «Монако» не явившегося на тактическое занятие капитана и лучшего бомбардира Бен Йеддера просто не включили в заявку на игру, а тренировался он с командой. Может, та история как-то повлияла на парижан и поэтому уже через неделю Месси вернулся к тренировка м ?

Хотя скорее в парижском клубе поняли, что перегнули палку и на имидж клуба это влияет сильнее, чем на лучшего футболиста мира с его безупречной репутацией. Да и сам Лео принес публичные извинения, написав: «Я думал, что нам дадут выходной после игры, как это было всегда. Я не мог отменить поездку, потому что раньше мне уже приходилось это делать. Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба».

Фото Global Look Press

10 миллионов или 400?

Но даже пока Месси несколько дней был вне футбола, новости о нем появлялись регулярно. В том числе самые невероятные. Например, после месячной паузы на свет вновь вытянули историю о приглашении из Саудовской Аравии. Как и тогда, параллельно шли сообщения, что футболист все равно пойдет навстречу «Барселоне» и согласится играть за 10 миллионов евро в год, отказавшись от обещанных ему «Аль-Хилялем» 400 миллионов.

Только все это мы уж слышали, поэтому историю стали раскручивать. Или скорее накручивать, добавив к Месси фамилии его друзей — Бускетса и Жорди Альбы. Якобы на Ближний Восток они отправятся вместе с аргентинцем и заработают за год больше, чем за несколько лет в столице Каталонии. Получилась логичная версия с точки зрения финансов, ведь оба ветерана сине-гранатовых уже несколько раз шли клубу навстречу, временно сокращая зарплату, и, если Альба не сделает это вновь, в новом сезоне ему придется выплатить 33 миллиона.

Но как тогда быть с историей о совместном ужине, после которого Бускетс согласился еще на год остаться в «Барсе»? Тот самый Бускетс, чьи планы тесно связывают с Месси и который отложил отъезд в Америку, так как планирует поиграть в МЛС уже с Лео? В общем, когнитивный диссонанс в чистом виде. И данное впечатление только усилили сообщения L'Equipe о хитром саудовском плане, подразумевающем переход в разные клубы Эр-Рияда Серхио Рамоса, Ди Марии и Паредеса. Чтобы вместе было веселее, а Месси был всегда в кругу друзей.

Фото Global Look Press

Каталонский план

Это уже даже не мыльная опера, а какой-то футбольный Голливуд или скорее Болливуд, где самые невероятные сценарии переписываются несколько раз на дню. По факту же стоило изначально обратить внимание на источники, которые традиционно считаются близкими к окружению Месси. Они еще в понедельник оперативно написали: никакого решения о будущем до окончания сезона не будет. Но так как это не помогло, а пойманная французскими СМИ рыба с каждой новостью увеличивалась в размерах, на сцену пришлось выйти тяжелой артиллерии в лице Хорхе Месси.

«Ни с одним клубом на следующий год нет абсолютно никаких договоренностей. Решение не будет принято до того, как Лионель закончит сезон с «ПСЖ». Когда сезон закончится, наступит время проанализировать и посмотреть, что есть, а затем принять решение.

Слухи ходят всегда, и многие используют имя Лионеля, чтобы получить известность, но есть только одна правда, и мы можем заверить, что ни с кем ничего нет. Ни устного, ни подписанного, ни согласованного, и до конца сезона ничего не будет.

Мне кажется, что это неуважение к СМИ, которые делают все возможное. Есть те, кто сознательно и преднамеренно обманывает, не предоставляя никаких доказательств своих утверждений, и хочет превратить в новость любой злонамеренный слух или то, что направлено кем-то в пользу их интересов. Им придется объяснить, почему они не используют двойные источники информации... О ни не хотят, чтобы правда испортила их «новости», — написал Месси-старший.

Это, впрочем, не означает, что предложение из Саудовской Аравии и суммы в 400-500 миллионов в год — фантастика. Все это есть, только приоритетом для Лео по-прежнему остается «Барселона». Неофициальные переговоры, включая общение звезды с Хави, идут давно. Клуб даже трансферные планы верстает, исходя из наличия в заявке блудного сына. Осталось привести в порядок финансы и получить одобрение своих действий со стороны ла лиги.

Хавьер Тебас вроде бы не против, но никаких поблажек «Барса» не получит. Ей придется продавать игроков, а те — как Френки де Йонг год назад или Ферран Торрес с Ансу Фати сейчас — никуда уходить не хотят. Продавать же нужно не по бросовым ценам вроде январских трех миллионов за Депая, а так, чтобы суммарно выручить более 100 миллионов. Причем оперативно, так как неизвестно, сколько готов ждать Месси.