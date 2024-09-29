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Летом 2025-го трансферное окно в Европе закроется раньше. В АПЛ такое уже было в 2018-м, но клубы выступили против

Летее трансферное окно в Европе в 2025 году закроется раньше
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Логотип АПЛ
Эксперимент с ранним закрытием трансферного окна уже проходил в АПЛ в 2018 году.
Фото Getty Images
Теперь дедлайн сократят во всей Европе.

Летом 2025-го трансферное окно в топовых европейских лигах закроется раньше. The Times поделилась инсайдом, что дедлайн наступит перед началом чемпионатов — то есть в августе. В 2018-м такую систему пробовали в АПЛ.

Что случилось

Источник The Times сообщил, что в 2025 году в АПЛ летнее трансферное окно закроется 15 августа. В Италии, Испании, Германии и Франции оно тоже захлопнется в августе — до старта чемпионатов. В этом году дедлайн в топ-лигах наступил 30 августа. Причем, по информации издания, клубы сами обратились к своим национальным ассоциациям с этой просьбой — так как их не устраивало, что игроки могут уходить уже после начала турниров.

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Однако во многих других странах дедлайн останется прежним, поэтому клубы ведущих европейских чемпионатов все равно будут испытывать проблемы — в случае ухода футболистов уже не получится их заменить. Например, в Саудовской Аравии трансферное окно в этом году закрывалось позже — 2 сентября. И в день дедлайна «Аль-Хиляль» потратил 40 миллионов евро на форварда «Бенфики» Маркоса Леонардо.

«В Саудовской Аравии трансферное окно не закроется только потому, что так сделала Европа, — говорится в материале The Times. — Она увидит преимущество. Саудовская лига просто подождет, чтобы сделать предложение Мохамеду Салаху или Алиссону».

Ричард Скудамор
Ричард Скудамор.
Фото Getty Images

Такое уже было в АПЛ в 2018-м

В 2018 году эксперимент с ранним закрытием трансферного окна уже прошел в АПЛ — оно открылось 17 мая и захлопнулось 9 августа, когда во всей Европе переходы были разрешены еще три недели. Чемпионат Англии стартовал 10 августа, а после этой даты английские клубы потеряли нескольких футболистов, ушедших в другие лиги: Леонардо Ульоа (из «Лестера» в «Пачуку»), Джоэла Кэмпбелла (из «Арсенала» в «Фрозиноне»), Рагнара Клавана (из «Ливерпуля» в «Кальяри»), Насера Шадли (из «Вест Бромвича» в «Монако») и Эрика Максима Шупо-Мотинга (из «Сток Сити» в «ПСЖ»).

Уже в следующем сезоне трансферное окно в Англии вернули к прежним срокам, так как команды выступили против раннего закрытия. Причем в сентябре 2017-го они же и стали инициаторами раннего дедлайна, так как тем летом до самого финиша трансферного окна было большое число слухов об уходе Джейми Варди из «Лестера» и Росса Баркли из «Эвертона», который в итоге покинул «Гудисон Парк» зимой.

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«Самое важное — честность соревнования, — говорил тогда председатель премьер-лиги Ричард Скудамор. — Неправильно, когда вы на одной неделе рассчитываете на игрока в своем составе, а через пару дней играете против него. Или, что еще хуже, он не выступал за вашу команду из-за слухов о его переходе в другую команду АПЛ, поэтому он не был доступен в течение недели или двух, пока открыто трансферное окно».

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