Летом 2025-го трансферное окно в Европе закроется раньше. В АПЛ такое уже было в 2018-м, но клубы выступили против

Теперь дедлайн сократят во всей Европе.

Летом 2025-го трансферное окно в топовых европейских лигах закроется раньше. The Times поделилась инсайдом, что дедлайн наступит перед началом чемпионатов — то есть в августе. В 2018-м такую систему пробовали в АПЛ.

Что случилось

Источник The Times сообщил, что в 2025 году в АПЛ летнее трансферное окно закроется 15 августа. В Италии, Испании, Германии и Франции оно тоже захлопнется в августе — до старта чемпионатов. В этом году дедлайн в топ-лигах наступил 30 августа. Причем, по информации издания, клубы сами обратились к своим национальным ассоциациям с этой просьбой — так как их не устраивало, что игроки могут уходить уже после начала турниров.

Однако во многих других странах дедлайн останется прежним, поэтому клубы ведущих европейских чемпионатов все равно будут испытывать проблемы — в случае ухода футболистов уже не получится их заменить. Например, в Саудовской Аравии трансферное окно в этом году закрывалось позже — 2 сентября. И в день дедлайна «Аль-Хиляль» потратил 40 миллионов евро на форварда «Бенфики» Маркоса Леонардо.

«В Саудовской Аравии трансферное окно не закроется только потому, что так сделала Европа, — говорится в материале The Times. — Она увидит преимущество. Саудовская лига просто подождет, чтобы сделать предложение Мохамеду Салаху или Алиссону».

Ричард Скудамор. Фото Getty Images

Такое уже было в АПЛ в 2018-м

В 2018 году эксперимент с ранним закрытием трансферного окна уже прошел в АПЛ — оно открылось 17 мая и захлопнулось 9 августа, когда во всей Европе переходы были разрешены еще три недели. Чемпионат Англии стартовал 10 августа, а после этой даты английские клубы потеряли нескольких футболистов, ушедших в другие лиги: Леонардо Ульоа (из «Лестера» в «Пачуку»), Джоэла Кэмпбелла (из «Арсенала» в «Фрозиноне»), Рагнара Клавана (из «Ливерпуля» в «Кальяри»), Насера Шадли (из «Вест Бромвича» в «Монако») и Эрика Максима Шупо-Мотинга (из «Сток Сити» в «ПСЖ»).

Уже в следующем сезоне трансферное окно в Англии вернули к прежним срокам, так как команды выступили против раннего закрытия. Причем в сентябре 2017-го они же и стали инициаторами раннего дедлайна, так как тем летом до самого финиша трансферного окна было большое число слухов об уходе Джейми Варди из «Лестера» и Росса Баркли из «Эвертона», который в итоге покинул «Гудисон Парк» зимой.

«Самое важное — честность соревнования, — говорил тогда председатель премьер-лиги Ричард Скудамор. — Неправильно, когда вы на одной неделе рассчитываете на игрока в своем составе, а через пару дней играете против него. Или, что еще хуже, он не выступал за вашу команду из-за слухов о его переходе в другую команду АПЛ, поэтому он не был доступен в течение недели или двух, пока открыто трансферное окно».