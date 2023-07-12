Кузяев переходит в «Тулузу», «Динамо» получит за Шиманьски 14 миллионов евро, Кейн настроен на трансфер в «Баварию»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Кузяев ведет переговоры с «Тулузой»

30-летний полузащитник Далер Кузяев не оставляет попыток уехать в Европу. По данным Sport24, россиянин ведет переговоры с «Тулузой», которая в прошлом сезоне заняла 13-е место в лиге 1.

По данным издания, футболист уже находится во Франции, где общается с представителями клуба.

Летом Далер покинул «Зенит» в статусе свободного агента. В это трансферное окно игроком интересовались «Ференцварош», «Бешикташ» и турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Россиянин рассчитывает продолжить карьеру в европейском чемпионате, при этом в «Зените» допускают, что игрок вернется в Санкт-Петербург.

«У Далера это уже не первая попытка — у него есть желание попробовать себя в европейском клубе. Сейчас он занят поиском клуба, в котором он сможет продолжить выступление и попробовать себя в другом качестве. Да, он попрощался, но, возможно, вернется — мы это уже проходили», — рассказал в начале июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Себастьян Шиманьски. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» может продать Шиманьски за 14 миллионов евро

«Динамо» может выгодно продать 24-летнего хавбека Себастьяна Шиманьски, который прошлый сезон провел в аренде в «Фейеноорде». По информации турецкого издания Aksam, «Фенербахче» готов купить поляка за 14 миллионов евро. С игроком подпишут контракт на четыре года с окладом 2,5 миллиона евро за сезон.

В начале июля голландские СМИ сообщали, что «Фейеноорд» хочет арендовать Шиманьски у «Динамо» еще на сезон. Но футболист потребовал зарплату более 2 миллионов евро, что не устроило руководство голландского клуба. По этой причине «Динамо» начало прорабатывать другие варианты.

Весной агент футболиста Мариуш Пекарский заявил, что его клиент не вернется в Россию. Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отмечал, что за Шиманьски стоит «очередь из европейских клубов».

По оценке Transfermarkt, поляк стоит 18 миллионов евро. В 2019 году «Динамо» приобретало футболиста из «Легии» за 5,5 миллиона. Контракт Шиманьски с московским клубом действует до лета 2026 года.

«Рубин» подписал второго бомбардира чемпионата Словении

«Рубин» после возвращения в РПЛ продолжает обновлять состав. Казанцы накануне объявили о переходе 25-летнего форварда Мирлинда Даку из Косово, который принадлежал хорватскому «Осиеку».

Новичок подписал с «Рубином» соглашение на три года. По данным «СЭ», сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро, а инициатором перехода выступил главный тренер команды Рашид Рахимов.

Даку последние два сезона провел в аренде в клубе «Мура» из чемпионата Словении, где в 53 матчах забил 27 голов. В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром лиги с 22 голами.

Новичок после трансфера предложил болельщикам «Рубина» подобрать для него игровой номер.

Милинкович-Савич отправится в Саудовскую Аравию

Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Аль-Хиляль» из «Лацио» за 40 миллионов евро. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 28-летний полузащитник будет зарабатывать по 20 миллионов евро в год по трехлетнему контракту. Сделка близка к завершению.

Президент «Лацио» Клаудио Лотито подтвердил факт переговоров и признался, что пытался удержать игрока, но безуспешно.

«Я не знаю, есть ли у него проблемы с мотивацией, но если игрок едет в Саудовскую Аравию, то это только из-за денег. Спрашивайте об этом у него, я до последнего пытался удержать его, но, когда меня просят отпустить, что я могу сделать? Мы хотели продлить контракт и повысить его зарплату. Он позвонил мне и умолял отпустить. Так что Сергей уходит на пенсию», — цитирует функционера Calciomercato.com.

Последние годы Милинковича-Савича часто связывали с переходом в европейские топ-клубы. «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Милан» отправляли запросы в «Лацио», но получали отказы — либо выходили из переговоров из-за трансферной стоимости. В 2021 году Лотито оценивал лидера своей команды в 120 миллионов евро, но так и не дождался таких предложений.

Этим летом ценник заметно упал, так как у Милинковича-Савича через год истекает контракт с «Лацио». Несколько клубов в Италии интересовались сербом, но не смогли конкурировать с «Аль-Хилялем», который предложил футболисту самое выгодное предложение по зарплате.

Харри Кейн. Фото AFP

Кейн рвется в «Баварию» и отказался от нового контракта с «Тоттенхэмом»

«Бавария» продолжает работу по подписанию Харри Кейна и готовит очередное предложение «Тоттенхэму». 29-летний англичанин накануне отказался от нового контракта с лондонским клубом, который истекает следующим летом, и хочет уехать в Германию в это трансферное окно, сообщает ESPN.

Ранее «Бавария» уже делала два предложения по покупке 29-летнего форварда за 70 и 80 миллионов евро, но получала отказы. Мюнхенцы планируют сделать третье предложение, которое, по данным L'Equipe, составит 90-95 миллионов евро.

Издание отмечает, что «Бавария» не рассматривает другие варианты на позицию нападающего. Также известно, что Томас Тухель встречался с Кейном в Лондоне несколько недель назад, чтобы обсудить его переход. Игрок рассчитывает уехать в бундеслигу именно этим летом и ждет, что клубы все-таки договорятся о сумме отступных.