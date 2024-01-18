Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Круговой перейдет в ЦСКА в июне

Главная новость дня в российском футболе — переход 25-летнего защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА. Как сообщает питерский клуб, футболист отправится в Москву летом (армейцы уточнили — 4 июня), а до того момента будет «получать игровую практику во второй команде».

Этот трансфер — первый за 27 лет из «Зенита» в ЦСКА. Последний раз таким маршрутом проследовали Дмитрий Хомуха, Максим Боков и Владимир Кулик в 1997 году. Последний прямой трансфер в обратном направлении состоялся в 2002 году — это был Предраг Ранджелович. После этого, как считается, между клубами стало действовать «джентльменское соглашение» — команды договорились не переманивать игроков друг у друга.

Хендерсон договорился о расторжении

33-летний полузащитник Джордан Хендерсон, по данным The Athletic, договорился о расторжении трехлетнего контракта с «Аль-Иттифаком». Ранее он хотел покинуть Саудовскую Аравию по причине недовольства климатом и низкой посещаемостью.

Сообщалось также, что наиболее вероятное место продолжения карьеры Хендерсона — «Аякс». Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что голландский клуб уверен в переходе и переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Не менее интересно, что, по данным The Telegraph, Хендерсон не получил от «Аль-Иттифака» еще ни евроцента своей 40-миллионной зарплаты. Якобы футболист договорился с клубом о рассрочке — хотел обойти налоговое законодательство Великобритании. Есть вероятность, что англичанин не получит эти средства.

Бензема может перейти в АПЛ

36-летний форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема тоже хочет покинуть Саудовскую Аравию, о чем давно известно. При этом сообщалось, что клуб не намерен его отпускать. Тем не менее, по информации ESPN, английские клубы заинтересованы в нападающем — среди них «Челси». Возвращение в «Реал» исключено.

Винисиус Жуниор. Фото Global Look Press

«Реал» готов продать Винисиуса

По данным издания Metro, мадридский «Реал» в случае перехода к ним 25-летнего Килиана Мбаппе этим летом готов расстаться с Винисиусом. 23-летним вингером сливочных интересуется «Манчестер Юнайтед» — «дьяволы» готовы заплатить за бразильца до 130 миллионов фунтов, это та сумма, которая позволит «Реалу» безболезненно подписать Мбаппе.

Кордоба интересен клубам АПЛ

Издание Evening Standard сообщило о том, что клубы АПЛ заинтересованы в трансфере 30-летнего форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Речь идет о клубах «Кристал Пэлас», «Ноттингем» и «Эвертон». Однако англичане опасаются проблем при оформлении сделки с российским клубом, это может помешать переходу.

Что еще происходит на трансферном рынке:

— По информации «СЭ», переход Даниила Лесового в «Маккаби» под угрозой срыва. У израильского клуба возникли технические проблемы с оплатой, игрок может вернуться в расположение «Динамо»;

— Агент Антона Миранчука Вадим Шпинев в интервью «Чемпионату» опроверг слухи о переходе в «Бешикташ». Однако гендиректор турецкой команды заявил Sport24, что клуб действительно наблюдает за футболистом.