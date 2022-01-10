Криштиану в «Барселоне»? В Испании либо шутят, либо сошли с ума

Разбираемся в деталях странного слуха.

В понедельник базирующаяся в Барселоне газета Sport сообщила удивительную новость: в ней утверждается, что звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов покинуть клуб, а его агент Жорже Мендеш может предложить португальца как раз «Барселоне». Sport пишет, что представитель Роналду уже начал прорабатывать потенциальные варианты для своего клиента. У Мендеша хорошие отношения с нынешним менеджментом сине-гранатовых — спортивным директором Матеу Алемани и президентом Жоаном Лапортой. Помимо этого, у «Барсы» сейчас чудовищные проблемы с нападающими, поэтому Криштиану мог бы ее усилить.

На первый взгляд, новость звучит как бред. Да и на второй тоже. Допустим, Роналду недоволен происходящим в «МЮ», который идет седьмым в премьер-лиге и не может определиться с главным тренером. Журналисты The Sun (еще один не очень авторитетный источник) в понедельник тоже сообщили о недовольстве португальца ситуацией в клубе и даже привели цитату неназванного человека из окружения Криштиану: «Он отчаянно хочет, чтобы его трансфер в «Юнайтед» увенчался успехом. Но при этом Роналду начинает осознавать, что завоевать трофеи с нынешним составом может быть действительно сложно».

Вопрос: чем нынешняя «Барса» лучше «МЮ»? The Sun, кстати, в своей заметке не упоминает каталонский клуб, но Sport почему-то считает свою команду отличным вариантом. Почему? «Барселона» в ла лиге занимает шестое место, вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы и переживает один из сильнейших кризисов в истории клуба.

Она привыкает играть без Лео Месси, и пока не получается. Заменить одну звезду другой безболезненно нельзя — это не футбольный менеджер. Тем более что Роналду и Месси совсем не похожи друг на друга. Португальцу для процветания необходимо, чтобы команда играла на него, а в «Барсе» всегда превалировали другие ценности. К тому же Криштиану в феврале исполнится 37 лет, так что делать на него ставку глупо. Напротив, Хави в этом сезоне правильно делает, что активно вводит в состав талантливую молодежь — Гави, Нико Гонсалес и другие будущие звезды набираются опыта, чтобы в будущем вернуть сине-гранатовых на вершину.

О самом факте гипотетического перехода лучшего бомбардира в истории «Реала» в «Барселону» даже говорить не хочется — и так ясно, какая реакция будет в мире, как это повлияет на обстановку в раздевалке и к чему может привести. Уместнее вспомнить, что 28 декабря прошлого года другая барселонская газета, Mundo Deportivo, опубликовала еще более поразительную новость: якобы Роналду сам предложил себя сине-гранатовым и Мендеш уже вовсю ведет переговоры с Лапортой. Но никто то сообщение не воспринял всерьез: 28 декабря в Испании отмечается День святых простаков — аналог нашего 1 апреля.

Показательно, что и сейчас слух Sport авторитетные СМИ не тиражируют — всем понятно, что информация похожа на шутку. «Барселоне» для начала нужно решить проблемы с регистрацией Феррана Торреса — из-за бюрократии и финансовой катастрофы в клубе новичок до сих пор не заявлен за сине-гранатовых. И нельзя забывать о том, что именно перегруженная зарплатная ведомость в «Барселоне» повлияла на уход Месси в «ПСЖ». Как в такой ситуации можно думать о Криштиану?

Контракт Роналду с «МЮ» истекает в 2023 году. К тому времени португальцу исполнится 38, и, может быть, он задумается об отъезде в клуб помельче — МЛС, Ближний Восток, родной «Спортинг»... Уж точно не «Барселона».