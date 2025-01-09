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Хвича может покинуть «Наполи». Его хотят «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

Кварацхелия может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед» зимой
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Парижане добивались игрока еще летом.

Несколько источников сообщили об интересе «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» к вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Грузин еще с лета является трансферной целью парижан. Возможность перехода усиливает проблемы в переговорах по новому контракту с неаполитанцами.

Что известно об их интересе

Инсайдом про «ПСЖ» поделился журналист Фабрицио Романо. По его информации, парижане вступили в переговоры с «Наполи» по трансферу Кварацхелии. В сделку может быть включен кто-то из игроков французской команды: наиболее возможный вариант — центральный защитник Милан Шкриньяр, от которого клуб хочет избавиться. 29-летний словак в этом сезоне появился на поле всего пять раз.

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Также об активизации интереса «ПСЖ» сообщило французское издание L'Equipe. По данным источника, Хвича — приоритетный вариант клуба еще с лета, а возвращение к переговорам спровоцировано в том числе скорым уходом нападающего Рандаля Коло Муани. Француз не нравится главному тренеру Луису Энрике. Правда, он действует в центре атаки — грузин имеет опыт игры оттянутого форварда, но все же гораздо чаще выходит с левого края.

L'Equipe проинформировал еще и про интерес «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» ищут усиление в атаку и желают расстаться с находящимся в плохой форме Маркусом Рэшфордом. По информации источника, манкунианцы рассматривают вариант с обменом англичанина на Хвичу. Летом из «МЮ» в «Наполи» перешел другой воспитанник клуба — полузащитник Скот Мактоминей, который быстро стал лидером команды Антонио Конте.

«ПСЖ» хотел Хвичу еще летом

Кварацхелия остается приоритетной целью парижан с лета. Тогда итальянское издание Corriere dello Sport сообщало, что «ПСЖ» готов заплатить 200 миллионов евро за Виктора Осимхена и Хвичу. Никто из них так и не перебрался в столицу Франции, а нигериец вообще оказался арендован «Галатасараем» из-за проваленных переговоров с несколькими топ-клубами и конфликта с боссами «Наполи».

Лично против Осимхена высказывался даже главный тренер Антонио Конте, зато в Хвиче он был очень заинтересован. Сообщалось, что летом с игроком провели несколько встреч. К нему даже летали в Германию во время Евро-2024 и уговаривали не уходить из команды.

Фото Global Look Press

«Наполи» никак не продлит контракт с грузином

Руководство «Наполи» уже несколько месяцев пытается продлить контракт с Кварацхелией, но стороны никак не сойдутся по зарплате — футболист требует восемь миллионов евро в год, о чем ранее сообщала La Gazzetta dello Sport. В клубе никто столько не зарабатывает. У самого высокооплачиваемого игрока команды Ромелу Лукаку чуть меньше — 7,7 миллиона евро.

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Неаполитанцы предлагали больше шести миллионов и бонусы, но такой вариант не устроил грузина. Фабрицио Романо сообщил, что «Наполи» предложил вингеру еще один новый контракт, но пока не получил ответа, а «ПСЖ» активно следит за ситуацией с переговорами.

Хвича в этом сезоне появился в 19 матчах во всех турнирах, но не слишком впечатлил результативностью — отличился всего пять раз и не забивал с октября. «Наполи» же снова борется за чемпионство: лидирует в серии А с 44 очками, однако у идущих ниже «Аталанты» и «Интера» есть матчи в запасе.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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