Главные сделки дедлайна.

Вот и все: зимнее трансферное окно в европейских топ-лигах официально закрыто. Как обычно, клубы тянули с переходами до последнего дня, что привело к ряду громких сделок. «СЭ» собрал ключевые.

Николо Дзаньоло

Откуда: «Галатасарай»

Куда: «Фиорентина»

Тип сделки: аренда

Стоимость: 3,2 миллиона евро*

Срок контракта: лето-2025

*Данные Transfermarkt

25-летний полузащитник провел неудачную половину сезона в «Аталанте», наиграв лишь 560 минут и собрав 3+3 по системе «гол+пас». Теперь «Галатасарай» отправил его в новую аренду — к «Фиорентине», где он когда-то воспитывался. Возможно, в Тоскане получится лучше. Если Николо выполнит определенные условия, то итальянский клуб должен будет выкупить хавбека за 15,5 миллиона евро без учета бонусов.

Андреа Белотти

Откуда: «Комо»

Куда: «Бенфика»

Тип сделки: аренда

Стоимость: —

Срок: лето-2025

На бумаге переход кажется выигрышным для 31-летнего итальянца — из трясины серии А Белотти прыгнул в элиту португальского чемпионата (у «Бенфики» — второе место) и Лигу чемпионов. Только на деле все может оказаться не так сладко — победитель Евро-2020 за весь сезон в «Комо» сыграл всего 650 минут и отличился два раза. Так что с одной стороны, аренда в «Бенфику» — подарок судьбы, с другой — неизвестно, в состоянии ли Белотти им воспользоваться.

Матис Тель. Фото ФК «Тоттенхэм»

Матис Тель

Откуда: «Бавария»

Куда: «Тоттенхэм»

Тип сделки: аренда

Стоимость: —

Срок: лето-2025

Одна из самых обсуждаемых сделок зимы закончилась компромиссом. 19-летний французский форвард потерял надежду пробиться в основу «Баварии» при живом Харри Кейне и все-таки согласился покинуть мюнхенцев, уйдя в «Тоттенхэм».

В итоге «Бавария» немного заработает на аренде, «шпоры» получат молодого талантливого нападающего, а Тель пойдет доказывать свой уровень туда, где Кейн вырос в звезду. Хотя за Матисом охотились и другие английские топы — по слухам, в деле были «МЮ» и «Челси», но обстоятельства сложились в пользу «Тоттенхэма». Как пишет Дэвид Орнштейн, в соглашении прописана опция выкупа — 55 миллионов евро.

Нико Гонсалес

Откуда: «Порту»

Куда: «Манчестер Сити»

Тип сделки: трансфер

Стоимость: 60 миллионов евро

Срок: лето-2029

«Горожане» решают проблему выхода из кризиса радикально — гигантскими тратами. «Сити» уже прилично потратился на нападающего Омара Мармуша (75 миллионов евро), защитников Абдукодира Хусанова (40 миллионов) и Витора Рейса (37 миллионов).

Когда очередь дошла до полузащитника, «Сити» решил сэкономить, поэтому долго торговался за 23-летнего игрока «Порту» Нико Гонсалеса. Но ничего не вышло — португальцы отклонили предложение на 40 миллионов евро, пришлось платить 60. Но в последний день все решилось: весной на месте травмированного Родри будет играть другой испанец. Кстати, «Барселоне», продавшей Гонсалеса «Порту» в 2023 году за 8,5 миллиона евро, полагается жирная доля от сделки — 40%. Жоан Лапорта явно этому рад.

Сантьяго Хименес

Откуда: «Фейеноорд»

Куда: «Милан»

Тип сделки: трансфер

Стоимость: 32 миллиона евро

Срок: лето-2029

Нападающий «Фейеноорда» все-таки нашел себе клуб посолиднее — 23-летний мексиканец, забивший пять мячей в обновленной Лиге чемпионов, переходит в «Милан». Интересная деталь: если верить слухам, убеждал Сантьяго сделать правильный выбор лично Златан Ибрагимович. Это что-то да значит. В «Милане» Хименес призван заменить уехавшего в Турцию Альваро Морату. Надежды высоки: в чемпионате Нидерландов мексиканец забил 45 мячей в 73 матчах.

Жоау Феликс. Фото Global Look Press

Жоау Феликс

Откуда: «Челси»

Куда: «Милан»

Тип сделки: аренда

Стоимость: 5,5 миллиона евро

Срок: лето-2025

Вместе с Хименесом во второй половине сезона за «Милан» будет зажигать Жоау Феликс. 25-летний португалец получил новый шанс проявить себя после непростого периода в Англии.

В этом сезоне купленный у «Атлетико» за 52 миллиона евро футболист стабильно выступал за «Челси» только в периферийных турнирах — Лиге конференций, Кубке Англии, Кубке лиги. В АПЛ Жоау не был основным — возможно, встряска в Милане пойдет ему на пользу.

Марко Асенсио

Откуда: «ПСЖ»

Куда: «Астон Вилла»

Тип сделки: аренда

Стоимость: —

Срок: лето-2025

Один из самых звучных трансферов дедлайна провернули в «Астон Вилле». Команда из Бирмингема заняла восьмое место на общем этапе Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала, минуя стыковые матчи. Очевидно, что Унаи Эмери не помешал бы мощный атакующий игрок с опытом выступлений в лучшем клубном турнире планеты.

У 29-летнего Марко Асенсио в этом плане все супер — он три раза выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом», провел в турнире 67 матчей и забил 12 мячей. В «ПСЖ» дела у него складывались не лучшим образом, так что сделка выглядит потенциально выигрышной для всех сторон. Вместе с Маркусом Рэшфордом и Олли Уоткинсом атака «Виллы» выглядит грозно.