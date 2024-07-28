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«Галатасарай» увеличил предложение по Венделу, за Голенкова просят 8 миллионов евро, Де Хеа перейдет в «Дженоа»?

«Галатасарай» увеличил предложение по Венделу, за Голенкова просят 8 миллионов евро
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
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Вендел.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», «СЭ»
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

«Галатасарай» подпишет Вендела?

«Галатасарай» увеличил свое предложение по трансферу полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает Sabah.

По данным источника, турецкий клуб также включил в сделку получение петербуржцами процентов от будущей продажи игрока. Текущее предложение «Галатасарая» составляет 20 миллионов евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил четыре гола и сделал 10 результативных передач.

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Голенков уйдет из «Ростова»?

Нападающим «Ростова» Егором Голенковым интересовались ЦСКА и «Локомотив», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, «Ростов» готов отпустить нападающего за 8 миллионов евро. Московские клубы, узнав стоимость футболиста, взяли паузу в переговорах.

Голенков присоединился к «Ростову» в феврале 2022 года, когда перешел из чешской «Сигмы» на правах свободного агента. В 90 матчах за желто-синих он забил 18 мячей и отдал 11 голевых передач.

Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Химкам» не интересен Шунин

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что клуб пока не заинтересован в подписании контракта с вратарем Антоном Шуниным. «Что касается Антона Шунина, пока нас устраивает сегодняшний состав. В начале июля к нам присоединился Никита Кокарев, других усилений в ближайшее время не планируется», — цитирует Оленева ТАСС.

37-летний Шунин находится без клуба с первого июля после окончания контракта с московским «Динамо». Вратарь является воспитанником бело-голубых и выступал за основную команду бело-голубых с 2007 по 2024 год. Всего за «Динамо» голкипер провел 366 матчей, что является вторым показателем в истории клуба.

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«Бавария» зовет Та

«Бавария» сделала «Байеру» второе предложение по защитнику Джонатану Та, сообщает Kicker.

По информации источника, мюнхенский клуб готов заплатить 20 миллионов евро за 28-летнего немца. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов.

Действующий контракт игрока с леверкузенцами рассчитан еще на один год, и он не планирует продлевать соглашение, рассчитывая уйти в «Баварию».

В сезоне-2023/24 Та сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.

Филип Йоргенсен.
Фото Global Look Press

Йоргенсен перейдет в «Челси»

«Челси» договорился о переходе вратаря «Вильярреала» Филипа Йоргенсена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Лондонцы заплатят за 22-летнего датчанина 24,5 миллиона евро.

Контракт Филипа с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро. В минувшем сезоне Йоргенсен провел за «Вильярреал» 37 матчей (шесть на ноль).

Мазрауи переедет в Англию?

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира. По данным источника, на 26-летнего марокканца претендует «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Вест Хэм».

В минувшем сезоне Мазрауи провел 29 матчей и сделал четыре голевые передачи.

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Ван-Биссака — в «Интере»?

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Telegraph. По сведениям источника, английский клуб хочет обменять 26-летнего англичанина на защитника миланцев Дензела Дюмфриса.

В минувшем сезоне Ван-Биссака провел 30 матчей и отметился тремя результативными передачами.

Серхи Роберто будет играть в АПЛ?

Бывший полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Tribal Football. По данным источника, в нем заинтересованы «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Интерес к хавбеку также проявляют «Интер» и «Жирона».

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Давид де Хеа.
Фото Global Look Press

Де Хеа продолжит карьеру в «Дженоа»?

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа открыт для того, чтобы подписать контракт с «Дженоа». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, теперь руководству «Дженоа» предстоит решить, подходит ли им 33-летний испанский вратарь.

Летом 2023 года истек контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед». За манкунианцев он сыграл 545 матчей, пропустил 590 мячей, 190 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Антон Шунин
Давид де Хеа
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Галатасарай
ФК Ростов
ФК Химки
Егор Голенков
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