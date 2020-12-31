Последняя в 2020 году подборка свежих трансферных слухов

Президентская кампания «Барсы»

Нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна используют в качестве агитации. Хосеп Мария Мингелла, советник и представитель кандидата в президенты «Барселоны» Эмили Русо, сказал, что клуб будет готов купить 20-летнего норвежца, если Русо изберут. Он подчеркнул, что знает все условия Холанна, и трансфер — вопрос одного звонка агенту Мино Райоле. Напомним, что выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января 2021 года.

«Арсенал» нацелился на Эриксена

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен продолжает поиски клуба. La Gazzetta dello Sport пишет, что «Арсенал» интересуется 28-летним датчанином и готов приобрести его уже в январе. Однако для покупки хавбека лондонцам сначала нужно разгрузить зарплатную ведомость и выручить хоть какие-то деньги от продажи опального Месута Езила.

По немцу новостей пока нет — в среду итальянский журналист Ромео Агрести опроверг информацию о том, что «Ювентус» ведет переговоры с Езилом. А вот переход Эриксена реален — «Интер» выставил его на трансфер, в этом сезоне датчанин сыграл всего в 12 матчах за черно-синих во всех турнирах и ни разу не забил.

Милика не будет в «Атлетико»

Быстро развиваются события вокруг нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика. Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, «Атлетико» не собирается покупать поляка, так как считает сумму в 15 миллионов евро завышенной. Дело в том, что у Милика через полгода заканчивается контракт с «Наполи», и итальянцы не выручат ни цента ближайшим летом.

Atl?tico Madrid. Arek Milik is so appreciated as reported days ago but he's *not* close to join Atl?ti in January ??



He's considered too expensive [€ 15m], that's why the board is now looking for another striker from La Liga as Diego Costa replacement. ??? #Atleti @MatteMoretto — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2020

Но «Атлетико» все еще ищет замену форварду Диегу Косте, который во вторник расторг контракт с клубом. Сам испанский бразилец, скорее всего, не останется в Испании — The Athletic сообщает, что Коста должен будет выплатить 15 миллионов евро «Атлетико», если перейдет в команду, борющуюся за победу в ла лиге или Лиге чемпионов.

«Интер» купил лидера «Аталанты»?

Ситуация вокруг полузащитника «Аталанты» Алехандро Папу Гомеса и главного тренера Джан Пьеро Гасперини остается напряженной. Аргентинец тренируется по индивидуальной программе и хочет покинуть Бергамо уже в январе.

По информации Corriere della Sera, фаворитом в борьбе за 32-летнего плеймейкера считается «Интер». Он уже достиг принципиальной договоренности с Гомесом — контракт на три с половиной года, зарплата около 2,5 миллиона евро. Однако аргентинец хочет выступать в Лиге чемпионов, а «Интер» не вышел в евровесну.

Хедира близок к «Эвертону»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира ведет переговоры с «Эвертоном», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 33-летний немец сменит команду в январе — он в этом сезоне не играл, а контракт с «Юве» истекает через полгода. Футболист хочет выступать в Англии и может перейти в «Эвертон». Отмечается, что Хедира хорошо знаком главному тренеру «ирисок» Карло Анчелотти по совместной работе в «Реале».