Неймар переходит в «Аль-Хиляль», Мбаппе остается в «ПСЖ», «Динамо» подтвердило уход Захаряна

Неймар близок к уходу в «Аль-Хиляль», Мбаппе останется в «ПСЖ»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Аль-Хиляль» покупает Неймара за 60 миллионов евро

В Саудовскую Аравию едет очередная большая звезда — Неймар в шаге от трансфера в «Аль-Хиляль».

По данным RMC Sport, «ПСЖ» готов отпустить 31-летнего бразильца и уже принял предложение о его продаже. Речь идет о 90 миллионах евро, а с учетом бонусов сумма может достигнуть 120 миллионов без учета бонусов. В ближайшие дни сделка будет согласована, если «Аль-Хиляль» получит согласие игрока.

Журналист Foot Mercato Санти Ауна сообщает, что Неймару предложен контракт на два года, по которому он будет получать 100 миллионов евро за сезон.

Отец футболиста «ПСЖ» Неймар да Силва принял предложение. Крайне вероятно, сам игрок также согласится на предложенные финансовые условия. Ранее появлялись слухи, что Неймар может вернуться в «Барселону», но, похоже, теперь этот вариант маловероятен.

«Барселона» попытается подписать Феликса

В связи с вероятным уходом Неймара в «Аль-Хиляль» «Барселона» переключится на другую трансферную цель для усиления атаки. По данным инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы возобновят переговоры с мадридским «Атлетико» по переходу нападающего Жоау Феликса.

«Барса» ранее изучала вариант возвращения Неймара, но бразилец выбрал клуб из Саудовсокой Аравии. Феликс же в июле заявлял, что хотел бы перейти в «Барселону»: «Я мечтал об этом с детства», — заявил 23-летний португалец.

В начале августа испанские СМИ сообщали, что тренер «Барселоны» Хави против кандидатуры Феликса. Но руководство все равно рассматривает вариант перехода игрока. Клуб хочет арендовать португальца, так как каталонцы не обладают достаточными средствами, чтобы позволить себе полноценный трансфер.

Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ»

На фоне новостей об уходе Неймара «ПСЖ» продвинулся в переговорах с форвардом Килианом Мбаппе о продлении контракта до лета 2025-го. Нынешнее соглашение истекает следующим летом.

Ранее нападающий был возвращен в состав команды. Клуб сообщил, что провел с игроком «конструктивные и позитивные переговоры».

Как сообщает журналист Абдель Бульма, теперь Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до лета 2025 года. Игрок пойдет на этот шаг, если ему гарантируют трансфер в мадридский «Реал» следующим летом.

«ПСЖ» видит в Мбаппе центральную фигуру своего проекта. Клуб ранее подписал Усмана Дембеле и Люку Эрнандеса — партнеров Килиана по сборной Франции, а также нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша. Также парижане ведут активные переговоры по подписанию форварда сборной Франции Рандаля Коло-Муани.

Мбаппе ранее требовал от руководства подписания звездных игроков. Как сообщает Le Parisien, француз рад новым трансферам и ему нравятся действия боссов «ПСЖ».

«Динамо» подтвердило переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян официально переходит в «Реал Сосьедад». «Динамо» анонсировало уход игрока и не скрывает факт договоренности с испанским клубом.

«Реал Сосьедад» был более заинтересован. Это выражается в их настойчивости и скорости договоренности с нашим клубом. Условия сделки раскрывать не могу", — заявил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

Также Гафин сообщил, что у «Динамо» будет преимущественное право обратного выкупа Захаряна.

По информации «СЭ», для завершения сделки по переходу полузащитника из «Динамо» в «Реал Сосьедад» испанской стороне осталось уладить детали личного контракта с Захаряном. Ранее «СЭ» сообщал, что баскский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

Павар хочет перейти в «МЮ»

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает репортер Sky Sports Кавех Солекол. 27-летний француз намерен приложить все усилия, чтобы его переход состоялся.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, накануне первое предложение «МЮ» о выкупе Павара «Бавария» отклонила. Ранее сообщалось, что английский клуб готов выкупить француза за 30 миллионов евро.

По данным L'Equipe, Павар — приоритетный кандидат для тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага на замену защитнику Харри Магуайру, который близок к переходу в «Вест Хэм». Трансфер Павара будет возможен в случае, если англичанин покинет команду.

Ундер перешел в «Фенербахче»

Турецкий вингер Дженгиз Юндер перешел из «Марселя» в «Фенербахче». 26-летний игрок подписал с новым клубом контракт на 4 года.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что турком интересуется «Зенит», который ищет замену ушедшему в «Аль-Хиляль» Малкому.