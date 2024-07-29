Азмун перешел в «Шабаб Аль-Ахли», а Варан — в «Комо»

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Маухуб прошел медосмотр

Агент нападающего клуба «Раджа Касабланка» Мехди Маухуба Анис эль-Мехди в комментарии для «СЭ» подтвердил, что футболист прошел медосмотр для перехода в московское «Динамо».

В понедельник, 22 июля, агент эль-Мехди сообщал «СЭ», что Маухуба подпишет пятилетний контракт с «Динамо» после Олимпиады.

Во взрослом футболе 21-летний нападающий провел 73 матча. В прошлом сезоне Маухуб в 19 играх забил восемь голов.

Вендел. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Уйдет ли Вендел?

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб договорился с «Галатасараем» по трансферу полузащитника сине-бело-голубых Вендела. 28 июля Kontra Spor сообщил, что турецкий клуб заплатит за 26-летнего бразильца 22 миллиона евро.

«Беспочвенные слухи не комментируем, переговоры не ведутся», — цитирует Медведева ТАСС. Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 126 матчей, забил 20 мячей и сделал 29 голевых передач. В текущем сезоне в активе полузащитника один гол и шесть результативных передач в трех играх.

«Оренбург» отпустит Флорентина?

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин заинтересовал несколько аргентинских клубов, сообщает «Евро-Футбол.Ру». По информации источника, 25-летний аргентинец не против возвращения на родину.

Футболист выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне он провел два матча за команду, отличившись одной голевой передачей.

Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чалова не будет в «Севилье»?

В пресс-службе «Севильи» сообщили «СЭ» об отсутствии интереса к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

Ранее журналист Фабрицио Романо заявил, что «Севилья» заинтересована в переходе 26-летнего россиянина. Также отмечается, что греческий ПАОК может активировать пункт о выкупе Федора.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.

Азмун — в Эмиратах

Нападающий «Байера» Сердар Азмун перешел в «Шабаб Аль-Ахли», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что немецкий клуб получит за 29-летнего иранца пять миллионов евро.

Азмун прошлый сезон провел в «Роме» на правах аренды, однако клуб не воспользовался опцией выкупа футболиста. В сезоне-2023/24 он сыграл 29 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в восемь миллионов евро.

Дани Ольмо. Фото Global Look Press

Ольмо перейдет в «Барселону»?

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо планирует продолжить карьеру в «Барселоне». Футболист отказался от предложений других клубов, сообщает Mundo Deportivo. Ранее стало известно, что каталонцы готовы подписать с 26-летним испанцем контракт на шесть лет.

В прошлом сезоне Ольмо в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил восемь голов и сделал три голевые передачи. На Евро-2024 он забил три гола и отдал две результативные передачи в шести встречах.

«Севилья» подпишет Ихеаначо?

Форвард Калечи Ихеаначо может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, 27-летний нигериец в ближайшее время подпишет контракт с «Севильей» в качестве свободного агента.

Ихеаначо выступал за «Лестер» с 2017 по 2024 год. В минувшем сезоне форвард провел 26 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Невеш — в «ПСЖ»?

«ПСЖ» завершает трансфер полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша за 70 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в сделку будет включен как минимум один игрок парижан. «Бенфика» хочет полузащитника Ренату Саншеша, и переговоры о включении его в трансфер продвигаются.

В сезоне-2023/24 19-летний Невеш сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал две голевые передачи. Контракт португальца рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Рафаэль Варан. Фото Global Look Press

Варан — в «Комо»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан стал игроком «Комо», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. 31-летний француз подписал контракт на два года с возможностью продления.

Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Он провел за манкунианцев 95 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

До этого защитник играл за мадридский «Реал» и «Ланс». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.

Эмерсон — в «Милане»?

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Милан». Итальянский клуб намерен объявить о переходе игрока на этой неделе.

В сезоне-2023/24 Эмерсон провел 24 матча и забил один гол. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.