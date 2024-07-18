Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

«Краснодар» объявил о подписании Косты

Теперь официально: защитник «Сан-Паулу» Диего Коста перешел в «Краснодар». Об этом сообщила пресс-служба «быков». Контракт с 24-летним бразильцем подписан до лета 2029 года.

В 2024 году Диего Коста провел за «Сан-Паулу» 30 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Оздоева не будет в «Алавесе»

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Алавеса» к полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву. Ранее об этом сообщило издание Metaratings.

«Интерес «Алавеса» к Оздоеву? К нам это не имеет никакого отношения. Информация не соответствует действительности», — сказал Фернандес «СЭ».

Российский хавбек перешел в ПАОК из турецкого «Фатих Карагюмрюк» летом 2023 года. В прошедшем сезоне на его счету 34 матча, шесть забитых мячей и одна голевая передача в греческом чемпионате.

Йылмаз — в «Зените»?

«Зенит» готов заплатить «Галатасараю» 30 миллионов евро за футболиста сборной Турции Барыша Йылмаза, сообщает Ajansspor. По сведениям источника, 24-летнему форварду предложен контракт с зарплатой в пять миллионов евро в год.

Он также интересен «Штутгарту», который предлагает более скромные финансовые условия — два миллиона евро в год игроку и 20-25 миллионов евро турецкому клубу за трансфер.

В прошлом сезоне Барыш Йылмаз сыграл 55 матчей за «Галатасарай», забил семь голов и сделал 12 результативных передач.

Тимошенко — в «Акроне»

Пресс-служба «Акрона» объявила о переходе нападающего «Родины» Ивана Тимошенко.

25-летний россиянин будет выступать за тольяттинцев на правах аренды до конца сезона-2024/25. Форвард дебютирует в РПЛ.

Тимошенко провел за «Родину» 65 матчей, забил 31 гол и сделал семь результативных передач. В прошлом сезоне на его счету 15 голов и две результативные передачи в 31 матче.

Иван Илич. Фото Global Look Press

Илич пока не в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию итальянского журналиста Николо Скиры, который ранее сообщил, что петербургский клуб оформил трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Действительно ли «Зенит» согласовал трансфер Илича с «Торино» и оформил сделку? Ваши предположения не соответствуют текущему положению дел», — приводит слова Медведева ТАСС.

В разговоре с «СЭ» итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил, что полузащитник «Торино» Иван Илич не отправился с командой на летние сборы.

«Илич не отправился на летний сбор со своими партнерами по команде. Отпуск Илича закончился вчера. Однако голкипер Милинкович-Савич, который тоже выступал за сборную Сербии на Евро-2024, приехал на базу в Пинцоло», — сказал Джулини «СЭ».

В сезоне-2023/24 Илич провел за «Торино» 33 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Виллиан Роша и Данил Круговой. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Олимпиакос» зовет Рошу

Как сообщает NewsIT, «Олимпиакос» заинтересован в подписании защитника ЦСКА Виллиана Роши.

По сведениям источника, греческий клуб включила 29-летнего бразильца в свой список возможных трансферов. Пока неизвестно, вступили ли в переговоры представители ЦСКА.

Виллиан Роша играет за армейцев с сентября 2022 года. В минувшем сезоне защитник провел 24 матча в РПЛ, забил два гола.

Кардосу — в «Ахмате»

Фелиппе Кардосу переходит в «Ахмат». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Трансфер 25-летнего нападающего из португальского клуба «Каза Пия» согласован. Контракт будет подписан на четыре года.

В прошедшем сезоне Кардосо провел за «Каза Пия» 35 матчей, в которых забил девять мячей.

Ройс уезжает в МЛС

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в ближайшее время может подписать контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ройс выступал за «Боруссию» с 2012 года и покинул команду этим летом. В прошедшем сезоне футболист забил восемь голов и сделал девять результативных передач в 39 матчах за «шмелей» во всех турнирах.

Виктор Осимхен. Фото Global Look Press

«ПСЖ» подпишет Осимхена?

«ПСЖ» продвигается в переговорах с «Наполи» по трансферу нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает Фабрицио Романо.

Отмечается, что сам Осимхен готов сменить клубную прописку в случае, если клубы договорятся о сделке.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел 32 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Нико Уильямс хочет в «Барселону»

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс планирует стать игроком «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонский клуб уже ведет переговоры с полузащитником. Ради перехода в «Барселону» Уильямс готов пойти на понижение зарплаты.

Однако проблемой может стать тот факт, что «Атлетик» не хочет расставаться с игроком. Кроме того, в футболисте заинтересованы «Челси» и «Арсенал».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Уильямс в 31 матче забил пять голов и отдал 11 результативных передач.

Уссем Ауар. Фото Global Look Press

Ауар переехал в Саудовскую Аравию

«Аль-Иттихад» объявил о переходе полузащитника «Ромы» Уссема Ауара.

26-летний алжирец подписал контракт до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне он забил четыре гола в 25 матчах за «Рому». До перехода в римский клуб Ауар семь лет играл за «Лион».

Райан — в «Роме»

Пресс-служба «Ромы» объявила о переходе вратаря сборной Австралии Мэтью Райана.

32-летний голкипер подписал контракт до лета 2025 года. Австралиец присоединился к римлянам на правах свободного агента.

В минувшем сезоне он провел 39 матчей за «АЗ». А до этого выступал за «Копенгаген», «Реал Сосьедад», «Арсенал», «Брайтон», «Генк», «Валенсию», «Брюгге» и другие клубы.