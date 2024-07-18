Диего Коста — в «Краснодаре», «Зенит» интересуются Йылмазом, Оздоев не перейдет в «Алавес»
«Краснодар» объявил о подписании Косты
Теперь официально: защитник «Сан-Паулу» Диего Коста перешел в «Краснодар». Об этом сообщила пресс-служба «быков». Контракт с 24-летним бразильцем подписан до лета 2029 года.
В 2024 году Диего Коста провел за «Сан-Паулу» 30 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Оздоева не будет в «Алавесе»
Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Алавеса» к полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву. Ранее об этом сообщило издание Metaratings.
«Интерес «Алавеса» к Оздоеву? К нам это не имеет никакого отношения. Информация не соответствует действительности», — сказал Фернандес «СЭ».
Российский хавбек перешел в ПАОК из турецкого «Фатих Карагюмрюк» летом 2023 года. В прошедшем сезоне на его счету 34 матча, шесть забитых мячей и одна голевая передача в греческом чемпионате.
Йылмаз — в «Зените»?
«Зенит» готов заплатить «Галатасараю» 30 миллионов евро за футболиста сборной Турции Барыша Йылмаза, сообщает Ajansspor. По сведениям источника, 24-летнему форварду предложен контракт с зарплатой в пять миллионов евро в год.
Он также интересен «Штутгарту», который предлагает более скромные финансовые условия — два миллиона евро в год игроку и 20-25 миллионов евро турецкому клубу за трансфер.
В прошлом сезоне Барыш Йылмаз сыграл 55 матчей за «Галатасарай», забил семь голов и сделал 12 результативных передач.
Тимошенко — в «Акроне»
Пресс-служба «Акрона» объявила о переходе нападающего «Родины» Ивана Тимошенко.
25-летний россиянин будет выступать за тольяттинцев на правах аренды до конца сезона-2024/25. Форвард дебютирует в РПЛ.
Тимошенко провел за «Родину» 65 матчей, забил 31 гол и сделал семь результативных передач. В прошлом сезоне на его счету 15 голов и две результативные передачи в 31 матче.
Илич пока не в «Зените»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию итальянского журналиста Николо Скиры, который ранее сообщил, что петербургский клуб оформил трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича.
«Действительно ли «Зенит» согласовал трансфер Илича с «Торино» и оформил сделку? Ваши предположения не соответствуют текущему положению дел», — приводит слова Медведева ТАСС.
В разговоре с «СЭ» итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил, что полузащитник «Торино» Иван Илич не отправился с командой на летние сборы.
«Илич не отправился на летний сбор со своими партнерами по команде. Отпуск Илича закончился вчера. Однако голкипер Милинкович-Савич, который тоже выступал за сборную Сербии на Евро-2024, приехал на базу в Пинцоло», — сказал Джулини «СЭ».
В сезоне-2023/24 Илич провел за «Торино» 33 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
«Олимпиакос» зовет Рошу
Как сообщает NewsIT, «Олимпиакос» заинтересован в подписании защитника ЦСКА Виллиана Роши.
По сведениям источника, греческий клуб включила 29-летнего бразильца в свой список возможных трансферов. Пока неизвестно, вступили ли в переговоры представители ЦСКА.
Виллиан Роша играет за армейцев с сентября 2022 года. В минувшем сезоне защитник провел 24 матча в РПЛ, забил два гола.
Кардосу — в «Ахмате»
Фелиппе Кардосу переходит в «Ахмат». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Трансфер 25-летнего нападающего из португальского клуба «Каза Пия» согласован. Контракт будет подписан на четыре года.
В прошедшем сезоне Кардосо провел за «Каза Пия» 35 матчей, в которых забил девять мячей.
Ройс уезжает в МЛС
Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в ближайшее время может подписать контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ройс выступал за «Боруссию» с 2012 года и покинул команду этим летом. В прошедшем сезоне футболист забил восемь голов и сделал девять результативных передач в 39 матчах за «шмелей» во всех турнирах.
«ПСЖ» подпишет Осимхена?
«ПСЖ» продвигается в переговорах с «Наполи» по трансферу нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает Фабрицио Романо.
Отмечается, что сам Осимхен готов сменить клубную прописку в случае, если клубы договорятся о сделке.
Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел 32 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал четыре голевые передачи.
Нико Уильямс хочет в «Барселону»
Вингер «Атлетика» Нико Уильямс планирует стать игроком «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.
По данным источника, каталонский клуб уже ведет переговоры с полузащитником. Ради перехода в «Барселону» Уильямс готов пойти на понижение зарплаты.
Однако проблемой может стать тот факт, что «Атлетик» не хочет расставаться с игроком. Кроме того, в футболисте заинтересованы «Челси» и «Арсенал».
В минувшем сезоне чемпионата Испании Уильямс в 31 матче забил пять голов и отдал 11 результативных передач.
Ауар переехал в Саудовскую Аравию
«Аль-Иттихад» объявил о переходе полузащитника «Ромы» Уссема Ауара.
26-летний алжирец подписал контракт до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне он забил четыре гола в 25 матчах за «Рому». До перехода в римский клуб Ауар семь лет играл за «Лион».
Райан — в «Роме»
Пресс-служба «Ромы» объявила о переходе вратаря сборной Австралии Мэтью Райана.
32-летний голкипер подписал контракт до лета 2025 года. Австралиец присоединился к римлянам на правах свободного агента.
В минувшем сезоне он провел 39 матчей за «АЗ». А до этого выступал за «Копенгаген», «Реал Сосьедад», «Арсенал», «Брайтон», «Генк», «Валенсию», «Брюгге» и другие клубы.