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В «Челси» переходит 16-летний вундеркинд из Казахстана: Сатпаев станет самым дорогим игроком в истории страны

«Челси» хочет купить 16-летнего нападающего «Кайрата»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Дастан Сатпаев.
Фото ФК «Кайрат»
Мог оказаться в «Зените».

На днях «Манчестер Сити» удивил футбольную общественность трансфером защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, который стал первым узбекским легионером в истории АПЛ. Теперь другой топ-клуб, «Челси», тоже покупает игрока с постсоветского пространства — 16-летнего Дастана Сатпаева. Рассказываем о вундеркинде из Казахстана, который по достижении совершеннолетия отправится покорять Туманный Альбион.

Фабрицио Романо подтвердил переход

В декабре Дастан приезжал на просмотр в «Челси», после чего англичане взяли время на размышление. Тогда казахстанские СМИ писали так:

«Относительно поездки в «Челси» — Сатпаев произвел неплохое впечатление, но на уровне одной из лучших академий мира сверхэффекта не вызвал. При этом он остается в скаутских списках «Челси».

Однако 23 января стало известно: Сатпаев все-таки переедет в Лондон. По данным инсайдера Фабрицио Романо, синие договорились о подписании контракта с нападающим «Кайрата» за 4 миллиона евро. И это рекордный трансфер для казахстанской лиги: игрок подпишет контракт на пять лет с опцией продления еще на один год, когда ему исполнится 18 лет. До совершеннолетия он останется в алматинской команде из-за ограничений ФИФА.

Фото ФК «Кайрат»

«Для своего возраста он крепче, чем сверстники»

В сезоне 2023 года Сатпаев ярко проявил себя в QJ League (юношеской лиге Казахстана): 19 голов и 7 результативных передач принесли ему приз самому полезному игроку турнира. В Юношеской лиге УЕФА (U-19) у Сатпаева 1+1 за четыре встречи, также он выступал за юношескую сборную Казахстана (U-17). В Юношеской лиге УЕФА (U-19) он отметился голом и передачей в четырех матчах. Весной 2024 года 15-летний Дастан дебютировал за основную команду «Кайрата», став самым молодым игроком в истории клуба.

Сатпаев быстро привлек внимание европейских скаутов. Его характеристики впечатляют:

  • Техника и тактическая подготовка. Низкий центр тяжести, выучка и умение открываться делают его опасным нападающим.

  • Универсальность. Игрок одинаково успешно действует на обоих флангах атаки, владея обеими ногами.

  • Ментальная устойчивость. Сатпаев уверенно действует под давлением, часто идет в обводку и правильно оценивает ситуации на поле.

Единственный заметный недостаток — игра головой, что объясняется невысоким ростом (170 см). Тренеры, которые работали с ним в академии, отмечают: Сатпаев уже готов к игре на взрослом уровне. Но нагрузка, конечно, должна быть дозированной.

Абдукодир Хусанов (слева) подписывает контракт с &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Официально: Хусанов — в «Манчестер Сити»! Первый узбекский футболист в истории АПЛ

Парень действительно ментально сильный и еще весной заявлял о том, что стремится играть в Европе.

«Хочу посвятить свою победу в номинации MVP сезона своим родителям, команде, тренерам, всем, кто поддерживал меня. Следующая моя цель и мечта, конечно же, заиграть на европейском уровне», — говорил Дастан после получения награды лучшему игроку сезона в QJ League.

А вот что сказал о Сатпаеве главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов:

«Естественно, мы знаем этого парня, следили за тем, как он играл в «Кайрате», и часто обсуждали с тренерским штабом. Но всему свое время, и мы хотели, чтобы он первые шаги делал в основной команде «Кайрата». То, что парень с определенными способностями, это видно. Просто так столько голов не забьешь, но и физически для своего возраста он крепче, чем сверстники. Будем следить за его переходом. Честно говоря, пока не знаю, как все будет происходить, какие цели будут преследоваться. Наша задача — следить за всеми игроками, которые могут в перспективе пополнить сборную», — приводит слова Черчесова Metaratings.ru.

Фото сборная Казахстана по футболу

Интерес от «Зенита»

Казахстанские СМИ сообщали, что Сатпаевым интересовались и в России — в частности, «Зенит», у которого прекрасные отношения с «Кайратом». Дастан классно проявил себя на Кубке Дмитрия Бесова в Петербурге, получив приз лучшему нападающему турнира.

Поэтому инсайдеры считали, что форвард может последовать за Нуралы Алипом — защитником сборной Казахстана, переехавшим из Алматы в Северную столицу России. Однако этому переходу не суждено состояться.

Пятилетний контракт с «Челси» вступит в силу в августе 2026 года. Уже скоро должно состояться официальное объявление. Удачи, Дастан!

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
ФК Кайрат
ФК Челси
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