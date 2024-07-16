Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Вендел — в «Барселоне»?

Как стало известно «СЭ», «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу.

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец может перейти в «Галатасарай», но питерцев не устраивает предложение турецкого клуба.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил четыре гола и сделал 10 результативных передач.

Диего Коста — в «Краснодаре»

ESPN сообщает: «Сан-Паулу» принял предложение «Краснодара» в размере 7,5 миллиона евро. В ближайшее время защитник пройдет медосмотр.

Диего Коста всю карьеру выступает за «Сан-Паулу». В нынешнем сезоне он провел 30 матчей и забил один гол.

Винисиус Мелло — в «Крыльях»?

«Крылья Советов» могут приобрести Винисиуса Мелло за 1,5 миллиона евро, сообщает инсайдер Иван Карпов. По данным источника, самарский клуб сделал официальное предложение «Чукаричкам» по трансферу 21-летнего игрока. Также на бразильского форварда претендуют «Локомотив» и «Пари НН».

Во второй части прошедшего сезона сербской суперлиги игрок забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу в 13 матчах.

Клинтон Нжи. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» подпишет Нжи?

Клубы из России, Турции и Катара заинтересованы в нападающем сборной Камеруна Клинтоне Нжи, сообщает Africafoot.

Клинтон Нжи с 2019 по 2022 год играл за московское «Динамо». Отмечается, что железнодорожники хотят вернуть футболиста в РПЛ и готовы предложить камерунцу контракт на два сезона. Однако аналогичное предложение форварду поступило из Катара. Сам футболист хочет присоединиться к клубу, где он сможет играть в старте.

Нжи с 2022 года выступал за «Сивасспор», этим летом у него истек контракт с командой. В минувшем сезоне 30-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Антон Миранчук не будет играть в РПЛ?

Как стало известно «СЭ», у полузащитника Антона Миранчука нет предложений от российских клубов. Хавбек может продолжить карьеру в турецком или другом зарубежном чемпионате. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев рассказал, что Миранчук определится с новым клубом до начала сентября.

Контракт футболиста с «Локомотивом» истек летом. 28-летний Миранчук является воспитанником железнодорожников. В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 38 матчей, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Дапо переедет в Махачкалу?

Защитник «Домжале» Ян Дапо может продолжить карьеру в России, сообщает издание Metaratings.

По данным источника, на 21-летнего игрока претендует махачкалинское «Динамо». Стороны близки к соглашению.

В минувшем сезоне Дапо провел 33 матча, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Вячеслав Грулев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Грулев и Гладышев отправятся в Самару?

Вячеслав Грулев и Ярослав Гладышев могут перейти из «Динамо» в «Крылья Советов», сообщает Иван Карпов.

Трансфер 25-летнего Грулева зависит от других сделок: если Александр Соболев перейдет в «Зенит», то Иван Сергеев станет доступен для аренды, и самарский клуб предпочтет взять его. Если Соболев останется в «Спартаке», то «Крылья Советов» арендуют форварда «Динамо» с правом выкупа.

21-летнего Гладышева не хочет отпускать главный тренер московского клуба Марцел Личка. Он готов рассмотреть вариант с арендой нападающего, если «Динамо» найдет усиление на данную позицию.

В минувшем сезоне Вячеслав Грулев забил один мяч в 18 играх РПЛ. Ярослав Гладышев — два гола в 14 встречах.

Альваро Мората. Фото Global Look Press

Мората — в «Милане»

Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората в ближайшее время станет игроком «Милана», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера 31-летнего футболиста составит 13 миллионов евро. Ранее форвардом интересовался саудовский клуб «Аль-Кадисия», однако Мората отказался переезжать на Ближний Восток.

В сезоне-2023/24 Мората провел 32 матча за «Атлетико» в чемпионате Испании, в которых забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.

«Бавария» зовет Ольмо

«Бавария» интересуется атакующим полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает Фабрицио Романо.

По сведениям инсайдера, мюнхенский клуб попытается приобрести 26-летнего испанца, если не получится подписать голландского хавбека Хави Симонса.

В прошлом сезоне Ольмо провел 21 матч за «Лейпциг» в бундеслиге, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Сауль — в «Севилье»

Полузащитник «Атлетико» Сауль перешел в «Севилью» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба андалусийского клуба.

Арендное соглашение с 29-летним испанцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне Сауль провел 49 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять голевых передач.

Эдерсон. Фото Global Look Press

Эдерсон будет играть вместе с Роналду?

«Аль-Наср» предложил «Манчестер Сити» 30 миллионов евро за Эдерсона, сообщает Фабрицио Романо.

При этом в английском клубе не согласны и запрашивают не менее 50 миллионов. Отмечается, что 30-летний футболист сборной Бразилии уже согласился на переход в саудовскую лигу.

В прошлом сезоне вратарь провел 33 матча в АПЛ и 13 раз сыграл на ноль.