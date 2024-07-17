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Алексей Миранчук едет в МЛС, Гогуа перешел в «Химки», «Спортинг» подпишет Кассьерру?

Алексей Миранчук согласился на переход в «Атланту»
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Миранчук в шаге от «Атланты»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал согласие на переход в американский клуб «Атланта Юнайтед». Об этом сообщает TuttoAtalanta.

По информации источника, американский клуб подпишет 28-летнего игрока за 11 миллионов евро. Клубы готовятся завершить трансфер в ближайшее время.

В прошлом сезоне россиянин сыграл за бергамасков 41 матч, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.

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Кассьерра перейдет в «Спортинг»?

Как стало известно «СЭ», лиссабонский «Спортинг» рассматривает возможность приобретения у «Зенита» 27-летнего нападающего Матео Кассьерры.

По нашей информации, невский клуб не готов расставаться с колумбийцем менее чем за 20 миллионов евро. Португальская сторона может пойти на такие траты только в случае продажи в одну из топ-команд АПЛ 26-летнего шведского бомбардира венгерского происхождения Виктора Дьекереша. В Англии на него есть устойчивый спрос, в частности у «Челси».

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. В прошлом сезоне Кассьерра забил 24 мяча и отдал четыре ассиста в 37 играх.

Николай Заболотный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Николай Заболотный — в «Спартаке»?

«Спартаку» предложили приобрести 34-летнего вратаря «Сочи» Николая Заболотного, сообщает издание Metaratings. По данным источника, в московском клубе склоняются к покупке голкипера «Шинника» Александра Довбни.

На счету Довбни 33 проведенные встречи за «Шинник» в прошлом сезоне, в которых он пропустил 37 голов и 11 раз сыграл за ноль.

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Терентьев — в «Балтике»

«Балтика» подписала однолетний контракт с защитником Денисом Терентьевым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее 31-летний россиянин играл за «Ростов», «Зенит», «Уфу» и «Томь».

В минувшем сезоне футболист провел 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил один гол.

Никита Котин.
Фото ФК Ростов

Котин — в махачкалинском «Динамо»

Защитник «Ростова» Никита Котин на правах аренды перешел в махачкалинское «Динамо», сообщает пресс-служба новичка РПЛ. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В нем предусмотрена опция выкупа.

21-летний защитник перешел в «Ростов» из ЦСКА в 2021 году. С того момента он провел один матч за ростовчан. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Шиннике». Футболист забил один мяч в 28 матчах.

Гогуа подписал контракт с «Химками»

Седрик Гогуа перешел в «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба. 30-летний экс-защитник ЦСКА и «Тамбова» подписал контракт с подмосковным клубом.

В прошедшем сезоне защитник провел 11 матчей за «Шинник» в первой лиге, не отметившись результативными действиями.

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Чупаев — в «Торпедо»

«Торпедо» объявило о подписании нападающего московского «Динамо» Александра Чупаева.

19-летний Чупаев подписал с автозаводцами контракт до лета 2027 года. На счету форварда два официальных матча за молодежную сборную России.

В прошлом сезоне Чупаев провел за «Динамо-2» 15 матчей, забил семь мячей.

Кингс Кангва в «Кортрейке».
Фото Global Look Press

Кангва поедет в «Урал»?

Как стало известно Metaratings, 25-летний замбийский полузащитник «Црвены звезды» Кингс Кангва может продолжить карьеру в клубе РПЛ. По нашей информации, игрок получил предложения от махачкалинского «Динамо» и «Пари НН» и склоняется к выступлению в России.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Кангва подпишет трехлетний контракт с «Уралом». По данным источника, «Црвена звезда» заработает 500 тысяч евро.

Первую половину минувшего сезона футболист провел в «Црвене», а вторую — в бельгийском «Кортрейке». Игрок сыграл в 23 матчах во всех турнирах, отдал пять голевых передач.

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Гринвуд — в «Марселе»

Мэйсон Гринвуд близок к переходу в «Марсель», сообщает The Athletic. Клубы работают над тем, чтобы закрыть сделку. Теперь футболист должен прилететь во Францию и пройти медосмотр, после чего будет подписан контракт.

В сезоне-2023/24 Гринвуд выступал на правах аренды за «Хетафе» и отметился восемью голами и шестью ассистами в 33 матчах ла лиги.

«МЮ» зовет Йоро

«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над трансфером Лени Йоро.

Манкунианцы согласовали с «Лиллем» условия трансфера защитника: 50 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и 12 миллионов в качестве бонусов, сообщает The Guardian.

Английский клуб ведет переговоры с представителями 18-летнего футболиста. Он еще не принял решения о переходе.

В минувшем сезоне игрок провел 32 матча в чемпионате Франции, забил два мяча.

Хулиан Альварес.
Фото Reuters

Альварес — в «Атлетико»?

«Атлетико» хочет подписать форварда Хулиана Альвареса и уже ведет переговоры с «Манчестер Сити», сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий хочет сменить команду, так как его не устраивает количество игрового времени. Действующее соглашение Альвареса с английским клубом рассчитано до 2028 года.

В сезоне-2023/24 форвард провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал девять результативных передач.

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Обамеянг уезжает в Саудовскую Аравию?

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 35-летний габонец согласовал контракт на два года с «Аль-Кадисией». Стороны активно ведут переговоры, сделка может быть завершена в ближайшие два дня.

Обамеянг выступает за «Марсель» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 30 голов и сделал 11 результативных передач в 51 матче во всех турнирах.

Алексей Миранчук
Матео Кассьерра
Николай Заболотный
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Спортинг (Лиссабон)
Кингс Кангва
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