«Спартак» перехватил Маркиньоса у «Локо», Миранчук согласился перейти в «Атланту», Чалов сомневается насчет ПАОКа

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Трансфер Миранчука все ближе

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук согласился на переход в «Атланту» из МЛС, сообщает Sky Sport. По данным источника, сделка должна завершиться в пятницу, 26 июля.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В минувшем сезоне россиянин забил четыре гола и сделал 12 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

Маркиньос перейдет в «Спартак»

Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает «Чемпионат».

Ранее переговоры по переходу 24-летнего бразильца вел «Локомотив». По информации источника, железнодорожники практически согласовали сделку, но главный тренер красно-белых Деян Станкович, который ранее работал в «Ференцвароше», убедил Маркиньоса выбрать «Спартак» вместо «Локомотива».

По данным «СЭ», красно-белые готовы платить вингеру 1,4 миллиона евро в год. При этом «Локомотив» вел речь о 700 тысячах плюс бонусы. В «Ференцвароше» зарплата бразильца составляла 350 тысяч в год.

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 48 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 10 голевых передач.

Маркиньос (второй слева). Фото Global Look Press

Чалов обдумывает переход в ПАОК

Нападающий ЦСКА Федор Чалов на данный момент не принял окончательного решения по переходу в ПАОК, сообщает греческое издание Gazzetta. По сведениям источника, 26-летний россиянин попросил время на размышления по поводу продолжения карьеры в Греции. В связи с этим ПАОК инициировал переговоры с «Гентом» по форварду Тарику Тиссудали.

В прошлом сезоне Федор Чалов провел 41 матч за ЦСКА во все турнирах, забил 16 мячей и отдал пять результативных передач.

Вейга перейдет в «Зенит»?

«Зенит» интересуется полузащитником «Палмейраса» Рафаэлем Вейгой. По данным инсайдера Экрема Конура, питерский клуб готов предложить за 29-летнего игрока 25-27 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» отклонил предложение «Зенита» в размере 20 миллионов евро. В клубе хотят сохранить игрока до клубного чемпионата мира 2025 года.

Вейга играет за «Палмейрас» с 2017 года. В сезоне-2024 футболист провел 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

Рафаэль Вейга. Фото Global Look Press

Дркушич поедет в Казань?

«Рубин» заинтересован в трансфере защитника «Сочи» Вани Дркушича, сообщает Metaratings. По данным источника, казанцы сделали официальное предложение по покупке 24-летнего словенца, но в «Сочи» посчитали его недостаточным для согласования. Сам защитник также рассматривает более статусные варианты продолжения карьеры.

Дркушич перешел в «Сочи» зимой 2022 года. В минувшем сезоне футболист сыграл за клуб 24 матча, в которых забил два мяча.

Вендела не будет в «Галатасарае»

«Галатасарай» решил прекратить переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Вендела, сообщил журналист Руди Галетти. Стамбульский клуб получил отказ на свое последнее предложение по сумме трансфера, поэтому вышел из сделки, так как «Зенит» не захотел снижать цену.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей, забил четыре гола и сделал 10 результативных передач.

Вендел. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Эн-Несири — в «Фенербахче»

Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири подписал контракт с «Фенербахче», сообщается на официальном сайте клуба. 27-летний марокканец прибыл в расположение стамбульского клуба, чтобы пройти медосмотр.

В минувшем сезоне Эн-Несири провел 41 матч, в которых забил 20 голов и сделал три результативные передачи.

«МЮ» пытается подписать де Лигта

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» пока не договорились о трансфере защитника мюнхенцев Маттейса де Лигта. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, все предложения «МЮ» не превысили 40 миллиона евро, в то время как «Бавария», скорее всего, потребует 50 миллионов плюс дополнительные бонусы.

В сезоне-2023/24 защитник провел 30 матчей за мюнхенцев, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Маттейс де Лигт. Фото Global Look Press

Савич — в «Трабзонспоре»

Защитник «Атлетико» Стефан Савич подписал контракт с «Трабзонспором», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 33-летним черногорцем рассчитано до лета 2027 года.

Савич выступал за «Атлетико» с июля 2015 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 33 матчах и не отличился результативными действиями.

«ПСЖ» нацелился на Дуэ

«ПСЖ» пытается подписать полузащитника «Ренна» Дезире Дуэ. Журналист Флориан Плеттенберг сообщает: 19-летний футболист является главной целью парижан на это межсезонье. «Ренн» требует за игрока 60 миллионов евро.

По данным источника, Дуэ вместе со своей семьей уже встречался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи и советником клуба по спортивным вопросам Луишем Кампушем. В свою очередь «Бавария» сделала «Ренну» предложение на сумму 55 миллионов евро с учетом бонусов.

В прошедшем сезоне Дуэ сыграл за клуб 43 матча, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

Дезире Дуэ. Фото Global Look Press

Калафьори переходит в «Арсенал»

Защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори отправился в Лондон для прохождения медобследования и подписания контракта с «Арсеналом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонский клуб полностью согласовал переход 22-летнего футболиста. Калафьори подпишет пятилетний контракт с «Арсеналом» с зарплатой в четыре миллиона евро за сезон.

Футболист выступал за «Болонью» с лета 2023 года. В прошедшем защитник забил два гола и сделал пять результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.