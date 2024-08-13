Саудовская Аравия снова шумит.

Рано или поздно мы должны были оказаться в этой точке футбольной реальности: саудовцы предлагают Винисиусу рекордный контракт в истории спорта. Потратиться готов «Аль-Ахли» из Джидды — дают игроку миллиард евро за пять лет. В клубе уже есть бывшие звезды европейского футбола: Эдуар Менди, Рияд Махрез, Роберто Фирмино, Франк Кессиэ, Мерих Демирал, Рохер Ибаньес и Габри Вейга. Недавно от компании селебрити откололся Аллен Сен-Максимен, ушел в «Фенербахче».

Команды из Саудовской Аравии относительно сдержанно проводят текущее лето. Лига пополнилась Обамеянгом, Начо, Бонавентурой, Витиньо, Муссой Диаби и еще парочкой известных персон, но на фоне прошлогодних сделок список выглядит тускло. Теоретическая подпись Вини в договоре с «Аль-Ахли» электрическим разрядом пройдется по футбольному сообществу и снова сделает восточную страну центром всех дискуссий.

А бразилец, между прочим, пока не отказывался. По крайней мере, так пишут европейские медиа. «Реал» ожидаемо не стал разговаривать с покупателем, в Мадриде молча указывают на сумму отступных за вингера — миллиард евро. Потратить два миллиарда, наверное, будет проблематично даже для аравийских богачей. Проблематично, но не невозможно.

Сезон-2023/24 — лучший в карьере Винисиуса. Лидер испанского гранда набрал 24+9 и прямо сейчас считается одним из главных фаворитов на «Золотой мяч». И награду получить вполне реально — личная статистика великолепна, действия на поле смотрятся магически хорошо, командные трофеи тоже на месте, влияние на игру зашкаливает. Кажется, вполне достаточно для статуса лучшего в мире.

Естественно, такого футболиста захотят буквально все. Но кто ж согласится отдать? Бразильцу всего 24 года, еще творить и творить. Он не вызывает впечатления человека, который готов отказаться от великого пути в пользу денег, тем более и в «Реале» неплохо платят (около 20 миллионов евро в год), а в контексте прилетающих слухов Перес задумался об улучшении условий для игрока. Правда, число с девятью нулями, однажды попав в мысли, способно на многое. Говорят, до вингера пока не долетела конкретика, потому и отказа до сих пор нет. Он задумался, но хочет услышать детали и получить хоть какие-нибудь бумаги с четко прописанными цифрами.

Помимо исключительно футбольных мотивов, в интересе к Винисиусу есть политический подтекст. Саудовская Аравия, судя по всему, примет чемпионат мира в 2034 году, других претендентов просто нет. Именно из Вини хотят сделать главного представителя местной лиги в преддверии ЧМ, о чем уже донесли самому спортсмену.

Винисиус. Фото Global Look Press

Скорее всего, решающим нюансом в создавшейся ситуации станет отношение к бразильцу президента «Реала» Флорентино Переса. Босс всегда ценил талант южноамериканца, говорил о нем с исключительным трепетом и защищал во время многочисленных скандалов. Получается, если Винисиус все-таки захочет переехать в Джидду, ему придется жестко «покусаться» с руководством. И такой расклад выглядит совсем нереальным.

Закончить нужно цитатой Переса из 2021 года, которая с учетом прогресса футболиста вряд ли потеряла актуальность. Просто представьте, что в ее начале есть обращение к «Аль-Ахли»: «Вы не можете подписать Винисиуса. Это невозможно. Нам могут предложить очень много денег, но мы все равно скажем нет, потому что верим в него и знаем, что он фантастический игрок, который определит эпоху в Мадриде».