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Звезды «Лиона» Депай и Ауар хотят уйти в лучшие клубы мира

11:40
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай заявил, что он и его одноклубник полузащитник Хусем Ауар хотят перейти в «один из топ-3 клубов мира», сообщает Canal+.

Депай не уточнял, какие именно клубы считает лучшими в мире, однако им давно интересуется «Барселона». 22-летнего Ауара пытается приобрести лондонский «Арсенал».

«Лион» занимает третье место во французской лиге 1. 26-летний голландский нападающий за 20 матчей забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач, а французский полузащитник отметился тремя мячами и 4-я ассистами.

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