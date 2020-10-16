«Зиньковский остается у нас. Было много предложений — все из РПЛ». В «Крыльях Советов» прокомментировали ситуацию с игроком
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что полузащитник Антон Зиньковский точно останется в команде до зимы.
Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний россиянин может покинуть самарский клуб. На футболиста претендовали «Химки» и «Краснодар».
— Сегодня точно можно говорить, что Зиньковский остается у нас, — заявил Корниленко в интервью «СЭ». — Было много предложений — все из РПЛ, — однако мы проделали большую работу и смогли убедить Антона продолжить выступления за «Крылья Советов».
Не стану забегать вперед, пока речь о том, что он в нашей команде до зимы. Будь моя воля, я бы его не только до конца сезона оставил, но вообще не хотел бы, чтобы он «Крылья» покидал. Но тут нужно будет смотреть и на желание и амбиции самого игрока, который хочет поиграть и в Европе, и в сборную попробовать пробиться. А сейчас Антону хочу сказать большое спасибо. Он парень ответственный и захотел помочь команде вернуться в премьер-лигу.
Называть клубы, которые на него претендовали, не стану. Это было бы некорректно. Были слухи и разговоры и по поводу европейских команд, но до конкретики эти варианты не доходили. (Артем Калинин)
В текущем сезоне Зиньковский провел 16 матчей за «Крылья Советов» и забил 7 голов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.