Зинедин Зидан: "Мне очень нравится Погба"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на недавней пресс-конференции отметил, что будет уделять приоритетное внимание подписанию полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, информирует Marca.

Ранее сообщалось, что "МЮ" готов продать 26-летнего француза в "Реал" за 130 миллионов евро.

– Мне очень нравится Погба, – приводит слова Зидана Marca. – Это тот, кого я знаю лично, и это разноплановый футболист. Он знает, как надо атаковать и как защищаться.

Портал transfermarkt.de оценивает Погба в 90 миллионов евро. Контракт с полузащитника с "МЮ" действует до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Погба провел 43 матча за "МЮ", забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

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