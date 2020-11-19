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Зидан провел переговоры с Алабой

12:38
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан лично провел переговоры с защитником «Баварии» Давидом Алабой о возможном переходе футболиста в мадридский клуб, сообщает Kicker.

По данным источника, 28-летний австриец не планирует продлевать контракт с мюнхенским клубом, который истекает следующим летом. Поэтому «Реал» захотел заполучить защитника бесплатно, тем более, неизвестно, продолжит ли карьеру в Мадриде Серхио Рамос.

Также Алабой интересуются «Ливерпуль», «Ювентус» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Алаба провел 10 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.

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