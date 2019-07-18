Зидан признал, что "Реал" не сможет приобрести Погба в летнее трансферное окно

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признал, что клуб в это трансферное окно не сможет приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Мадридцы многие недели пытались купить хавбека, но не добились успеха. Манкунианцы намерены выручить порядка 200 миллионов евро, на что испанцы не могут пойти.

В прошлом сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Реала" и "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" поднял цену за Погба. Все дело в Райоле