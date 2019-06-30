Зидан хочет, чтобы Кейлор Навас покинул "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на вратаря Кейлора Наваса, сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, француз считает, что голкипер должен покинуть клуб, чтобы избавиться от проблемы выбора основного вратаря. К футболисту проявляет интерес "ПСЖ". При этом указано, что Зидан не против сделать костариканца основным вратарем, но руководство клуба видит первым голкипером Тибо Куртуа.

32-летний футболист в прошлом сезоне провел 21 матч за "Реал", пропустил 21 мяч и семь раз отыграл "на ноль".

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