Журналист опроверг информацию об интересе «Баварии» к Тете

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter написал, что информация об интересе «Баварии» к полузащитнику «Шахтера» Тете не соответствует действительности.

Not true! True: @FCBayern made no offer for Tet? and is also not interested in the player of Shakhtar @SPORTBILD https://t.co/FqOUSRTVbk — Christian Falk (@cfbayern) December 19, 2019

— Это неправда, — написал журналист. — Правда в том, что «Бавария» не делала предложения по Тете и не интересуется игроком «Шахтера».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов отдать за бразильца 50 миллионов евро. 19-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Шахтер» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.