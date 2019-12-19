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Журналист опроверг информацию об интересе «Баварии» к Тете

19:52
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Журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter написал, что информация об интересе «Баварии» к полузащитнику «Шахтера» Тете не соответствует действительности.

— Это неправда, — написал журналист. — Правда в том, что «Бавария» не делала предложения по Тете и не интересуется игроком «Шахтера».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов отдать за бразильца 50 миллионов евро. 19-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Шахтер» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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