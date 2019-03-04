Журналист: "Молодого Салаха предлагали "Шахтеру". Луческу сказал: "Какой может быть в Египте большой футболист?"

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах ранее мог перейти в "Шахтер".

- В свое время очень молодого Салаха предлагали "Шахтеру". Тогда Луческу сказал: "Ну какой может быть в Египте большой футболист?" Сейчас же селекционная служба "Шахтера" решила, что и в не совсем футбольных странах есть очень талантливые игроки, из которых можно сделать игроков топ-класса, - цитирует журналиста Tribuna.com.

26-летний Мохамед Салах ранее выступал за "Рому", "Фиорентину", "Челси", "Базель" и египетский "Мокавлун". Мирча Луческу тренировал "Шахтер" с 2004 по 2016 год.

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