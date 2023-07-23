Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:29

«Рома» не включила Шомуродова в тур по Португалии — Моуринью не рассчитывает на узбека

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Рома» может расстаться с нападающим Эльдором Шомуродовым, сообщает Calciomercato.

По данным источника, форварда не включен в список игроков, которые отправятся с клубом в турне по Португалии. Главный тренер «джалоросси» Жозе Моуринью не рассчитывает на 28-летнего узбека.

Ранее «СЭ» сообщал об интересе к игроку со стороны «Лечче» и «Жироны».

Во второй половине сезона-2022/23 нападающий играл за «Специю» на правах аренды. Всего в прошлом сезоне Шомуродов провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
Жозе Моуринью
3
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
У СКА есть все, чтобы выигрывать кубки. Остался один фактор, который может этому помешать
«Урал» дома победил ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ
ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении
Адмирал США потребовал стрелять по российским кораблям в Черном море
Тело пропавшего в Кемерово мальчика нашли в водоеме
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бартра может вернуться в «Бетис»
Новости
RSS RSS
Все новости