Жозе Моуринью: «Месси может перейти только в клуб, который не уважает финансовый фэйр-плей»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью исключил переход форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Может ли Месси перейти в «Тоттенхэм»? Мы в «Тоттенхэме» уважаем финансовый фэйр-плей, — цитирует португальца JOE. — Он может перейти только в клуб, который не уважает финансовый фэйр-плей, а это точно не «Тоттенхэм».

Ранее аргентинец объявил о том, что он останется в «Барселоне» на следующий сезон. Он хотел расторгнуть контракт и перейти в другой клуб, но стороны не пришли к соглашению.

33-летний Лионель Месси в прошедшем сезоне провел 44 матча за «Барсу» и забил 31 мяч при 26 голевых передачах.