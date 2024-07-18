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Сегодня, 02:56

Жоау Невеш близок к переходу в «ПСЖ» за 70 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жоау Невес.
Фото Reuters

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невес в ближайшее время может перейти в «ПСЖ», сообщает A Bola.

В настоящее время между сторонами идут интенсивные переговоры, которые могут быть завершены в ближайшее время. Сумма трансфера должна составить 70 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Невес сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Футбол
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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