Жоау Невеш близок к переходу в «ПСЖ» за 70 миллионов евро

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невес в ближайшее время может перейти в «ПСЖ», сообщает A Bola.

В настоящее время между сторонами идут интенсивные переговоры, которые могут быть завершены в ближайшее время. Сумма трансфера должна составить 70 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Невес сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.