Жоау Невеш близок к переходу в «ПСЖ» за 70 миллионов евро
Полузащитник «Бенфики» Жоау Невес в ближайшее время может перейти в «ПСЖ», сообщает A Bola.
В настоящее время между сторонами идут интенсивные переговоры, которые могут быть завершены в ближайшее время. Сумма трансфера должна составить 70 миллионов евро.
В сезоне-2023/24 Невес сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
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