Жоау Мариу может перейти из "Интера" в "Галатасарай"

Полузащитник "Интера" Жоау Мариу может стать игроком "Галатасарая", сообщает Football Italia.

Сообщается, что речь идет не об аренде, а о трансфере на постоянной основе. "Интер" может устроить это предложение, так как другие клубы хотели взять португальца в аренду. В частности, среди претендентов указывались "Монако", "Вильярреал", "Сельта", "Байер" и " "РБ Лейпциг".

В сезоне-2018/19 26-летний Жоау Мариу провел 20 матчей и забил один гол в серии A.

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