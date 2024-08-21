Жоау Феликс стал игроком «Челси»

«Челси» объявил о переходе нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.

24-летний португалец подписал семилетний контракт с лондонцами. Ранее Феликс уже выступал за «Челси» на правах аренды во второй половине сезона-2022/23.

Феликс играл за «Атлетико» с 2019 года. По данным портала Transfermarkt, тогда мадридцы заплатили за форварда «Бенфике» 127,2 миллиона евро. Футболист провел за «матрасников» 131 матч, забил 34 гола и сделал 18 результативных передач.

Также 21 августа клубы совершили еще один трансфер — хавбек «Челси» Конор Галлахер перешел в «Атлетико».