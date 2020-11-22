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Жиру может перейти в MLS

08:27
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру может перебраться в MLS, сообщает The Mirror.

По данным источника, 34-летний француз очень хочет поехат на Евро-2020, из-за чего готов перейти даже в «Интер Майями».

Француз в текущем сезоне сыграл только 39 минут в АПЛ.

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