«Жирона» объявила о переходе вратаря Пау Лопеса на правах аренды

«Жирона» объявила о подписании арендного соглашения с вратарем «Марселя» Пау Лопесом.

29-летний футболист будет выступать за испанскую команду до окончания сезона-2024/25.

В прошлом сезоне Лопес провел 33 матча за «Марсель» в чемпионате Франции, пропустил 39 голов и восемь раз отстоял на ноль.

Ранее в карьере Лопес защищал цвета «Эспаньола», «Тоттенхэма», «Бетиса» и «Ромы».

«Жирона» по итогам минувшего розыгрыша ла лиги расположилась на третьем месте в таблице и квалифицировалась в Лигу чемпионов.