Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 11:18

«Жирона» объявила о переходе вратаря Пау Лопеса на правах аренды

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Жирона» объявила о подписании арендного соглашения с вратарем «Марселя» Пау Лопесом.

29-летний футболист будет выступать за испанскую команду до окончания сезона-2024/25.

В прошлом сезоне Лопес провел 33 матча за «Марсель» в чемпионате Франции, пропустил 39 голов и восемь раз отстоял на ноль.

Ранее в карьере Лопес защищал цвета «Эспаньола», «Тоттенхэма», «Бетиса» и «Ромы».

«Жирона» по итогам минувшего розыгрыша ла лиги расположилась на третьем месте в таблице и квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Футбол
ФК Жирона
ФК Марсель
0
Читайте также
Александр Радулов: биография звезды КХЛ и двукратного чемпиона мира
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Почему «Спартак» вступил в «гонку вооружений» с «Зенитом»
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» заинтересован в подписании Санчо из «Манчестер Юнайтед»
Новости
RSS RSS
Все новости