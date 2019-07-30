Жиньяк может перейти в "Бока Хуниорс"

Нападающий мексиканского клуба "Тигрес" Андре-Пьер Жиньяк, возможно, перейдет в "Бока Хуниорс". Об этом в эфире Mediodia TV сообщил журналист Роберто Санхуан.

"Жиньяк очень хотел бы перейти в "Бока Хуниорс", - сказал журналист. - Он очень хорош в Мексике, он стал кумиром болельщиков в суперклубе. Но "Бока" хочет подписать его, и он очень мотивирован.

33-летний француз провел 187 матчей за "Тигрес" и забил 104 мяча. Ранее состав "Бока Хуниорс" пополнил итальянский полузащитник Даниеле Де Росси. При этом форвард аргентинского клуба Дарио Бенедетто может вскоре перейти в "Марсель".