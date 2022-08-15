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15 августа, 04:56

«Жил Висенте» приобрел Марина из «Гранады»

Сергей Разин
корреспондент
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Адриан Марин.
Фото ФК «Жил Висенте»

Защитник «Гранады» Адриан Марин подписал контракт с «Жил Висенте», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 25-летним испанцем не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 500 тысяч евро. Отметим, за «Жил Висенте» выступает российский вратарь Станислав Крицюк.

Минувший сезон Марин провел в аренде у португальского «Фамаликана». На его счету 29 матчей в чемпионате Португалии, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

ФК Гранада
ФК Жил Висенте
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