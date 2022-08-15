«Жил Висенте» приобрел Марина из «Гранады»

Защитник «Гранады» Адриан Марин подписал контракт с «Жил Висенте», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 25-летним испанцем не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 500 тысяч евро. Отметим, за «Жил Висенте» выступает российский вратарь Станислав Крицюк.

Минувший сезон Марин провел в аренде у португальского «Фамаликана». На его счету 29 матчей в чемпионате Португалии, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.