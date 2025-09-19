Жиго готов рассмотреть предложения из РПЛ

31-летний французский защитник Самюэль Жиго, известный в России по выступлениям за «Спартак», находится вне заявки «Лацио» на матчи серии А и ведет поиски нового клуба.

Как стало известно «СЭ», в зимнее трансферное окно Жиго готов рассмотреть предложения из других чемпионатов, включая РПЛ, а пока он проходит реабилитацию во Франции, где ему сделана операция на голеностопе.

Прошлый сезон Жиго провел в «Лацио» на правах аренды с обязательным выкупом из «Марселя». Прошедшим летом бывший футболист красно-белых стал полноправным игроком римской команды, однако новый тренер Маурицио Сарри заявил руководству, что не рассчитывает на защитника. В результате Жиго не попал в заявку клуба на сезон-2025/26.

Контракт Жиго с «Лацио» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость, согласно данным Transfermarkt.de, составляет 3 миллиона евро.