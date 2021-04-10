Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Жервинью может продолжить карьеру в Мексике

06:52
Теги:

Форвард «Пармы» Жервинью может перейти в «УНАМ Пумас», сообщает журналист Никола Скира.

По сведениям источника, агент 33-летнего ивуарийца находится в Мексике, где ведет переговоры с клубом. Ожидается, что игрок станет заменой Хуану Итурбе.

В текущем сезоне экс-форвард «Арсенала» и «Ромы» провел 20 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...