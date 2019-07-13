Жерсон, которым интересовалось "Динамо", перешел во "Фламенго"

Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Сумма трансфера составила 11,8 миллиона евро. Также в договоре прописана бонусная система. Ранее сообщалось о заинтересованности "Динамо" в переходе хавбека, но он предпочел отправиться в Бразилию.

22-летний Жерсон прошлый сезон провел в "Фиорентине" на правах аренды. В 36 матчах серии А он забил три мяча и сделал три голевые передачи.

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