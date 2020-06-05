Жена игрока «Гэлакси» жестко высказалась о протестующих. Клуб разорвал контракт с футболистом

«Лос-Анджелес Гэлакси» разорвал контракт с полузащитником Александром Катаи. Два дня назад жена игрока жестко раскритиковала протестующих против полицейского произвола против чернокожих.

В США проходят массовые акции протета и беспорядки после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Жена Катаи призвала полицию давить и убивать протестующих, а также назвала их зверьми.

На следующий день фанаты клуба устроили акцию протеста возле стадиона, после чего «Лос-Анджелес» расторг соглашение с сербом.

Катаи перешел в «Гэлакси» перед началом сезона и провел два матча за новый клуб.