Жамалетдинов - о "Лехе": "Отсюда проще перейти в сильный клуб Европы, чем из ЦСКА"

Нападающий "Леха" Тимур Жамалетдинов объяснил, почему перешел в польскую команду из ЦСКА. Форвард будет выступать за "Лех" на правах аренды до конца сезона. В соглашении прописана опция выкупа.

- Многие игроки, который ушли в аренду, не возвращаютс в ЦСКА, - приводит Przegld Sportowy слова Жамалетдинова. - Для меня было бы полезно, если бы я подольше оставался в "Лехе". В ЦСКА очень большая конкуренция, играют иностранцы.

Я хотел бы перейти в европейскую топ-лигу через несколько лет, а команды из Западной Европы не обращают внимания на российскую лигу. А из Польше хорошие футболисты переходят в очень сильные клубы. Возможно, получится и у меня.