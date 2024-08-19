«Зенит» сможет вернуть Дркушича зимой

«Зенит» может вернуть защитника Ваню Дркушича из «Црвены Звезды» в зимнее трансферное окно. По информации «РБ Спорт», в соглашении между клуба есть такой вариант.

24-летний словенец на прошлой неделе перешел из Сочи в стан сине-бело-голубых, после чего сразу же отправился в аренду в «Црвену Звезду» до конца сезона. Сербский клуб рассчитывает, что Ваня останется в команде до лета 2025 года, но препятствовать его возвращению в Россию не будут.

Дркушич выступал за «Сочи» с января 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.