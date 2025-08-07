Футбол
7 августа, 01:41

«Зенит» проявляет интерес к форварду «Севильи» Ромеро

Евгений Козинов
Корреспондент

«Зенит» интересуется нападающим «Севильи» Исааком Ромеро, сообщает ABC.es.

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга запросил информацию по поводу возможности трансфера 25-летнего испанца. «Севилья» готова рассмотреть предложения от 20 миллионов евро. Однако сам игрок не заинтересован в уходе.

Действующий контракт Ромеро с «Севильей» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Ромеро сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

  • АйЯЯйКиН-СССР

    А куда им столько нападающих?Касьера, Лусиану, ну и, пусть, Соболев... Или Сашка - все? Отработал контракт и назад в Самару?:joy:

    07.08.2025

  • Степочкин

    У нас Койта сделал 5 голов и 4 передачи за сезон. Он еще и условно-бесплатный)). Забирайте)). Какие там 20 млн???????? Даже за 6 млн покупать с такой статистикой глупость полная.....))

    07.08.2025

  • Кубанойд

    Чел стоит шесть, а Севилья хочет больше двадцатки. Глупость!

    07.08.2025

  • shpasic

    ABC.es - Adna Babka Ckazala

    07.08.2025

  • shutnik78

    а сам Зенит-то в курсе?:face_with_monocle:

    07.08.2025

  • Очень мощный нападающий, 5 голов.

    07.08.2025

