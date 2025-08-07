«Зенит» проявляет интерес к форварду «Севильи» Ромеро

«Зенит» интересуется нападающим «Севильи» Исааком Ромеро, сообщает ABC.es.

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга запросил информацию по поводу возможности трансфера 25-летнего испанца. «Севилья» готова рассмотреть предложения от 20 миллионов евро. Однако сам игрок не заинтересован в уходе.

Действующий контракт Ромеро с «Севильей» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Ромеро сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.