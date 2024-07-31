«Зенит» не связывался с агентом форварда «Войводины» Ивановича

Футбольный агент Небойша Еленкович, представляющий интересы нападающего сербской «Войводины» Михайло Ивановича, заявил, что «Зенит» не связывался с ним по поводу трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб рассматривает возможность подписания 19-летнего Ивановича.

«У меня пока нет информации про «Зенит». Возможно, происходят какие-то контакты непосредственно между клубами. Завтра «Войводине» предстоит матч с «Аяксом» — возможно, после игры появится больше информации. Лично мне никто из России по Михайло не звонил.

Возможен ли его переход в «Зенит» в принципе? Слушайте, для меня «Зенит» — как мадридский «Реал», это очень большой клуб. И если будет от них интерес, у Ивановича нет никаких проблем с тем, чтобы играть в Санкт-Петербурге. Ха, это супервариант», — цитирует Еленковича «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Иванович провел за «Войводину» 38 матчей и забил 9 мячей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,25 миллионов евро.