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Сегодня, 16:44

«Зенит» не связывался с агентом форварда «Войводины» Ивановича

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Футбольный агент Небойша Еленкович, представляющий интересы нападающего сербской «Войводины» Михайло Ивановича, заявил, что «Зенит» не связывался с ним по поводу трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб рассматривает возможность подписания 19-летнего Ивановича.

«У меня пока нет информации про «Зенит». Возможно, происходят какие-то контакты непосредственно между клубами. Завтра «Войводине» предстоит матч с «Аяксом» — возможно, после игры появится больше информации. Лично мне никто из России по Михайло не звонил.

Возможен ли его переход в «Зенит» в принципе? Слушайте, для меня «Зенит» — как мадридский «Реал», это очень большой клуб. И если будет от них интерес, у Ивановича нет никаких проблем с тем, чтобы играть в Санкт-Петербурге. Ха, это супервариант», — цитирует Еленковича «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Иванович провел за «Войводину» 38 матчей и забил 9 мячей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,25 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Войводина
ФК Зенит
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