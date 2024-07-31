«Зенит» интересовался нападающим «Войводины» Ивановичем месяц назад

Сербский тренер Радослав Батак рассказал «СЭ» об интересе «Зенита» к нападающему «Войводины» Михайло Ивановичу.

46-летний Батак возглавлял сербские «Войводину», «Раднички» и «Нови-Пазар», а также таиландские «Краби» и «Бурирам Юнайтед Б».

«Я слышал об интересе «Зенита» еще месяц назад. Если их интересует игрок, они это быстро решают. Может, в «Войводине» ждут, когда в Европе закончатся переходы и посмотрят, какие будут предложения. Бельгийская лига для развития молодых игроков хороша. «Олимпиакос»? В последние годы они покупают, а потом отдают в аренду, работают на количество.

Иванович цепляется за мячи, хорошо двигается. Профессиональный парень, нацеленный на голы. Он работает как над своими сильными, так и слабыми сторонами. Он может сыграть и единственного нападающего, и в паре", — сказал Батак «СЭ».

Ранее издание Blic сообщило, что «Зенит» готов потратить на 19-летнего форварда сербской «Войводины» Ивановича 4 миллиона евро. Бельгийский «Антверпен», также заинтересованный в игроке, сделал сербскому клубу предложение в размере 4,5 миллиона, а скауты «Олимпиакоса» вживую наблюдали за ним в игре против «Аякса» в Лиге Европы. Этот трансфер может стать рекордным в истории «Войводины».

В сезоне-2023/24 Иванович провел за клуб 38 матчей и забил 9 голов. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,25 миллионов евро.