Зе Луиш не перейдет в «Тоттенхэм» из-за проблем с разрешением на работу

Нападающий «Порту» Зе Луиш в это трансферное окно не перейдет в «Тоттенхэм», сообщает Daily Mail. Причина — получение разрешения на работу для игрока сборной Кабо-Верде оказалось слишком проблематичным. Лондонцы рассматривали экс-форварда «Спартака» в качестве замены травмированному Харри Кейну.

В этом сезоне 28-летний Зе Луиш в 20 матчах во всех турнирах забил 8 голов. Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей. Ранее он выступал за «Висенте», «Брагу» и «Видеотон».